Wie van de baas een inflatiebonus krijgt, behoort tot de minderheid

Steeds meer bedrijven keren een inflatiebonus van soms duizenden euro’s uit, maar bijna 60 procent van de bazen doet niets. Omdat ze zelf met een torenhoge energierekening kampen, worstelen met coronaschulden of simpelweg vinden dat zij niet voor de hoge prijzen hoeven op te draaien.

Aan het eind van deze maand krijgen de circa 20.000 medewerkers van ABN Amro 2000 euro bruto extra. Een waarderingsbonus, noemt de bank het. “Wij willen goed zorgen voor onze werknemers,” zegt een woordvoerder.

“Het is een extra tegemoetkoming in gestegen lasten en een blijk van waardering voor onze medewerkers die nu in een moeilijke situatie zitten omdat na corona ook nog eens de kosten voor levensonderhoud oplopen. Natuurlijk moeten we als werkgever naar onze eigen kosten kijken. Maar we kunnen niet de ogen sluiten voor de hoge levenskosten van onze mensen.”

ABN kiest voor een vaste uitkering, geen percentage over het loon. “Een vast bedrag slaat harder neer bij de lagere inkomens die het nu het moeilijkst hebben. Een vaste, eenmalige bijdrage heeft meer impact.”

Hoge energiekosten

Bij ABN komt de inflatiebonus tegelijk met een cao-verhoging, maar veel bedrijven geven hun werknemers momenteel los van de standaard loonafspraken extra geld of ze die nu inflatiesteun, energietoeslag of waarderingsbonus noemen.

“We zien momenteel bij onze achterban veel voorbeelden van extra, eenmalige beloningen om mensen te helpen met de hoge energiekosten,” zegt Edwin van Scherrenburg van MKB Nederland. “Veel ondernemers maken zich druk om de zorgen die hun mensen hebben. Ze kijken op allerlei manieren hoe ze hen kunnen helpen uit de problemen te blijven.”

Volgens het CBS geeft ruim 14 procent van de bedrijven aan meer geld uit te keren aan zulk ‘eenmalig loon’ dan een jaar geleden. Een lijn is daarin nauwelijks te ontdekken. Bedragen en voorwaarden lopen fors uiteen. Zo geven in omroepland Talpa en RTL hun medewerkers deze maand 1000 euro extra hogeprijzencompensatie, de publieke omroep – zowel landelijke als regionaal – 750 euro.

Winkelketen Action keert alle medewerkers een bijzondere kostenbonus van 350 euro uit, terwijl NS-personeel tweemaal 1000 euro krijgt. Rabobank maakt deze maand 500 euro extra aan de medewerkers over.

Andere bedrijven hanteren een grens waarbij de smalste schouders de hoogste bijdrage ontvangen. Zo geeft KPN 150 euro aan werknemers die veel verdienen en 350 euro aan werknemers die minder verdienen. Bouwbedrijf Heijmans stort bij alle werknemers die tot 70.000 euro bruto per jaar opstrijken 500 euro extra bij. Wie meer verdient, krijgt niets extra.

En dan zijn er bedrijven die niet eenmalig uitkeren maar maandelijks, zoals het Nijmeegse vastgoedbedrijf Klok dat zijn ruim 500 personeelsleden elke maand 250 euro bruto extra geeft.

Personeelscrisis

Het loopt zo uiteen omdat er geen regels voor eenmalige beloning bestaan, zegt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. “Het staat ondernemers vrij hun personeel te belonen zoals ze goeddunkt. Zolang ze zich tenminste aan de cao of wettelijke minima houden.” Hetzelfde geldt, zegt hij, voor de bonussen die bedrijven nu betalen om personeel te trekken of te behouden. Ruim 19 procent spendeert volgens het CBS momenteel meer eenmalig loon vanwege de personeelscrisis.

AWVN adviseert werkgevers hun medewerkers vooral te helpen. “Mits ze daar natuurlijk financieel toe in staat zijn. En we adviseren goed te kijken waar de pijn van de inflatie zit, want die is niet eerlijk verdeeld. Vooral lagere loonschalen lijden hieronder. Een vast bedrag uitkeren is dan een goede oplossing. Daarmee worden lagere inkomensgroepen relatief meer gesteund.”

Er ontstaat nu wel een kloof tussen werknemers van bedrijven die in staat zijn inflatiebonussen uit te keren en medewerkers van ondernemers die dat niet kunnen – of willen. Volgens dezelfde cijfers van het CBS betaalt ruim de helft van de bedrijven nog altijd geen extra toeslagen vergeleken met vorig jaar en is bij 2 procent zulk eenmalig loon gedaald omdat ondernemers moesten bezuinigen.

Dat betekent dat in bijna drie op de vijf bedrijven medewerkers het nakijken hebben bij inflatiebonussen. “Of dat tot een kloof onder werknemers leidt, weet ik niet,” zegt Van der Velde, “maar het is een duivels dilemma. Zeker als het gaat om bedrijven die het wel zouden kunnen betalen, maar het niet nodig vinden.”

Coronanaweeën

Dat er bedrijven zijn die het zich niet kunnen veroorloven, omdat ze zelf worden geconfronteerd met hoge energiekosten of de naweeën van corona, is volgens hem een feit. Immers, ruim een op de acht bedrijven meldt volgens het CBS momenteel dalende winstgevendheid, drie keer zo veel als aan het begin van de zomer.

Vooral in de horeca en de winkelsector voelen ondernemers zich onder druk staan om bonussen uit te keren, zeker als concurrenten dat ook doen en zo personeel wegtrekken. “In die sectoren zijn veel bedrijven die lijden onder hoge energieprijzen of vanwege coronanaweeën. Er ligt alleen al een belastingschuld van 20 miljard die moet worden afgelost.”

“Maar om dan te zeggen dat vervolgens niemand extra bonussen mag uitkeren, omdat het anders niet eerlijk is, kan niet. Als het al te verbieden is. Soms zit het mee, soms zit het tegen.”

Wrang

Ook MKB Nederland ziet geen andere oplossing. “Er ontstaan nu eenmaal verschillen,” zegt Van Scherrenburg . “Dat is altijd zo in een economie waarbij de ene onderneming beter presteert dan de ander. Dat is iets van alle tijden. Of het nu crisis is of voorspoedig gaat.”

“Dat neemt niet weg dat het wrang is als een bedrijf graag iets wil doen voor zijn medewerkers, maar het even niet kan. Eventueel kunnen werkgevers kijken naar andere maatregelen, zoals het naar voren halen van vakantiegeld of de eindejaarsbonus. Dat zien we ook gebeuren. Er is vaak meer mogelijk dan ondernemers denken. Het vraagt alleen wat meer creativiteit.”