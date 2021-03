Wie schreef het beste theaterlied? Dit zijn de kanshebbers

De trofee van de Annie M.G. Schmidtprijs. De winnaar krijgt ook 3500 euro. Beeld Jaap Reedijk

Vanwege de coronacrisis zijn voor deze 29ste editie ook nummers meegenomen uit voorstellingen die nog niet officieel in première zijn gegaan. Wat opvalt is dat de nieuwe garde nu echt de macht grijpt. Bijna alle genomineerden zijn dertigers.

Jan Beuving. Beeld Jaap Reedijk

Jan Beuving (tekst en uitvoering) en Tom Dicke (compositie) – De Begrafenis van de Waarheid

Krachtig protestlied waarin Beuving pogingen bezingt om de waarheid te vermoorden, te begraven of in brand te steken. Ze komt echter steeds weer ongeschonden uit de strijd, want ‘de waarheid heeft geen graf’. Een eeuwenoud thema dat anno 2021 toch zeer actueel is. De fraaie compositie van Tom Dicke straalt dezelfde onverzettelijkheid uit als de tekst. Het lied zat in de oudejaarsconference De Andere Oudejaars, die Beuving en Dicke maakten met Patrick Nederkoorn. Het trio won de Annie M.G. Schmidtprijs in 2018 al voor Die Geur.

Lisa Loeb. Beeld Curly x Straight

Lisa Loeb (tekst, muziek en uitvoering) – Mijn Odyssee

Loeb was eerder genomineerd met #Iamalive, dat ze maakte als onderdeel van het cabaretduo Matroesjka. Mijn Odyssee komt uit haar eerste solovoorstelling ‘Extase’ en gaat over de depressie waarin ze enkele jaren geleden belandde. Loeb doet een moedige poging om haar leed in woorden te vangen: ‘Mijn armen zijn te zwaar om mijn haar te kunnen wassen, een versleten joggingbroek lijkt een prima uniform’. Vooral de stroperige muziek is sterk. Als luisteraar waan je je op de bodem van de oceaan, met geen enkel zicht op frisse lucht.

Eva van Manen. Beeld Mcklin Fotografie

Eva van Manen (tekst, muziek en uitvoering) – Omdat we verdergaan

Dit lied geeft zich trager bloot dan de concurrentie, maar beklijft uiteindelijk het langst. Eva van Manen slalomt in afgemeten zinnen door een interessant concept: wat als wij de mensen waren waar we nu vooral over discussiëren? Als we op een minder bevoorrechte plek waren geboren? ‘Huub huub wisseltruc. Hoe zou het zijn geweest als alles andersom was gelopen? Wie zou er dan in de PC Hooft kopen? Waren er grenzen, waren ze open?’ Engagement verpakt in moderne poëzie. Als we geld in moesten zetten op de winnaar, kozen we voor Van Manen.

Flip Noorman. Beeld Jitske Schols

Flip Noorman (tekst, muziek en uitvoering) – De Traditie

De Traditie is een echte Flip Noorman. Recht voor zijn raap dus en een tikkeltje intimiderend. Van homohaat tot glazen plafonds en van offerceremonies tot besnijdenissen: Noorman loopt allerlei vreemde gebruiken langs die we verantwoorden door te zeggen dat het altijd al zo ging en dus normaal is. Hij somt in zijn tekst echter niet alleen tradities op, maar stipt ook aan dat ze in tijden van onzekerheid een pervers soort houvast lijken te bieden. Waarmee ze zichzelf uiteindelijk in stand houden. Het lied was onderdeel van de online kerstvoorstelling ‘Amor Fati’.

Rosa da Silva. Beeld Erwin Ploeg

Rosa da Silva (tekst en uitvoering) en Daniël Lohues (tekst en compositie) – Als het zo ver is

Rosa da Silva won in 2019 de Wim Sonneveldprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival. Als het zover is komt uit haar debuutprogramma Daar moet je heen. De ingetogen muziek van Daniël Lohues biedt alle ruimte aan Da Silva om het aanstaande verlies van een ouder te bezingen. Rond het centrale zinnetje ‘Voor mij is het niet erg’ vouwt ze beladen situaties uit. De ouder die het kind nog één keer probeert te troosten, het kind dat zich afvraagt hoe straks te bepalen wat goed en fout is. Mooi en sober.

Yentl en De Boer. Beeld Ivo van der Bent

Yentl en de Boer (tekst Christine de Boer, compositie Yentl Schieman) – Het is begonnen

Laat het gerust aan Yentl en De Boer over om een tragikomisch nummer te schrijven over het imploderende geluk van een vrouw die er met haar baas vandoor gaat. Als ze eenmaal samenwonen, lost de roes van de verboden affaire langzaam op in alledaagse ontnuchtering. ‘Een beetje roos op z’n schouders, z’n neus rood van de drank. Dat viel niet op naakt in de kast, maar des te meer hier op de bank.’ Yentl en De Boer wonnen de Annie M.G. Schmidtprijs in 2014 al eens voor Ik heb een Man gekend. Dit nieuwe lied is al net zo formidabel opgebouwd.

De winnaar van de Annie M.G. Schmidtprijs wordt eind maart bekendgemaakt