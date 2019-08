Wie krijgt het Songfestival: Rotterdam, of toch Maastricht?

Ahoy Rotterdam Beeld ANP

Rotterdam

PLUS

De afgelopen jaren was het een ijzeren wet: het Songfestival komt in de nationale hoofdstad. Tenzij er obstakels zijn, dan wordt het de tweede stad. Op Kopenhagen, Wenen, Stockholm, Kiev en Lissabon volgde afgelopen jaar Tel Aviv. Jeruzalem bleek onhaalbaar wegens religieuze spanningen. Omdat Amsterdam afhaakte, ligt Rotterdam voor de hand, als tweede stad.

Zeker omdat die stad met Ahoy over een concertlocatie van Ziggo Domekwaliteit beschikt. Het recent verbouwde complex heeft behalve een glanzende concertarena ook veel capaciteit voor media, kleedkamers voor de deelnemers en kantoren voor de organisatie. Daarbij huisvestte Ahoy niet lang geleden een vlekkeloze editie van de MTV Awards én het Junior Songfestival van 2007. En Rotterdam heeft ervaring met mega-evenementen zoals de start van de Tour de France in 2010. Ook leuk: winnaar Duncan Laurence – geboren in Spijkenisse – sprak openlijk zijn steun uit voor de havenstad.

MIN

Het voordeel van een kant-en-klare concertzaal is meteen ook zijn nadeel: je moet het doen met de opstelling die er is. Met tribunes kan niet worden geschoven. Terwijl dat wel handig kan zijn: een Songfestival is immers in de eerste plaats een tv-show, geen concert.

Ook wordt getwijfeld of Rotterdam, dat geen compact centrum heeft, wel voldoende eenheid weet uit te stralen. Aan showlocaties buiten het centrum is het Songfestival overigens gewend. Vooral in Kiev en Lissabon lagen arena en fandorp Eurovision Village ver uit elkaar.

Congrescentrum MECC in Maastricht tijdens het bezoek van een delegatie van de NPO. Beeld ANP

Maastricht

PLUS

Hoewel niet bekend is hoeveel geld er precies in zit, beschikt Maastricht naar verluidt over een ruim gevulde portemonnee. Dat de stad én de provincie Limburg flink bijdragen, is belangrijk voor het festival dat overheidssteun nodig heeft om een editie boven het basale minimum uit te tillen. Gratis openbaar vervoer, korting op hotelkamers, extra evenementen en aankleding in de stad; Maastricht lijkt het te kunnen bieden. Bronnen melden echter: geld is niet de doorslaggevende factor bij de uiteindelijke keuze.

Wel aantrekkelijk: het grote enthousiasme dat Maastricht uitstraalt. Toen de confetti in Tel Aviv nog om Duncan Laurence heen dwarrelde, lag er al een persbericht: ‘Welkom in Maastricht’. Geen lange debatten in de raad, maar gretigheid en zelfvertrouwen gaven Maastricht een voorsprong in de mediacampagne.

Ook prettig: het overzichtelijke stadscentrum van Maastricht waar het Vrijthof als feestelijk middelpunt zou kunnen dienen.

MIN

Het ontbreekt Maastricht aan de internationale uitstraling die de organisatoren graag aan hun festival verbinden, maar het grootste struikelblok lijkt toch de accommodatie. Mecc Maastricht is compleet onervaren in het organiseren van dit soort evenementen. De ruimte is multi-inzetbaar, maar de Songfestivalorganisatie zoekt zekerheid. De zekerheid dat het gigantische productionele circus in het vereiste tempo zijn plek vindt. Maastrichts excentrieke ligging maakt het transport van deelnemers, materiaal én fans tot een fikse logistieke klus.

Conclusie

Rotterdam is morgen topfavoriet. Die positie heeft het vooral aan de kwaliteit en de ervaring van Ahoy te danken. Uiteraard, een festival in een congrescentrum als het Mecc Maastricht kan prima. Tel Aviv lukte het met wat kunst en vliegwerk ook. Maar meer dan om alle vrolijke acties in het stadscentrum, draait het om een imposante tv-show. Eentje die internationaal monden doet openvallen. Australië kijkt mee, een contract voor een Amerikaanse versie is al gesloten en nog altijd is er belangstelling uit Azië voor het format. Dan is een perfect opgepoetste tv-etalage van groot belang. Die kan Rotterdam met het Ahoy beter bieden dan de Limburgse hoofdstad met Mecc Maastricht.