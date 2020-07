Wie is Robin van O., de man achter de martelkamer van de onderwereld?

Tandartsstoel in de martelkamer. Beeld OM/ANP

Het is eind 2017 als het pand van sportschool EliteFit op een industrieterrein aan de rand van Utrecht met een automatisch vuurwapen wordt beschoten. Groter dan wat kogelinslagen is de schade niet, maar de schrik zit er desondanks goed in. Een paar dagen later ontploft zelfs een explosief bij het gebouw. De leden van EliteFit begrijpen er niets van. Wat zit hierachter?

EliteFit is geen doorsnee sportschool maar een exclusieve gym, waar leden samen met personal trainers uren en uren doorbrengen om nóg fitter worden. Maar in 2018 ziet eigenaar Robin van O. geen andere optie dan - tot groot verdriet van de leden - zijn sportschool te sluiten. ,,Ik heb sterk gestaan voor het concept en laat mij niet afpersen of bedreigen. We sluiten daarom liever de deuren.”

Wat Van O. zijn sportvrienden niet laat weten is dat hij wel degelijk een idee heeft wat de achtergronden van de aanslagen op zijn sportschool zijn. Hij staat op een dodenlijst van Ridouan Taghi.

Hoewel hij zijn carrière in de misdaad is begonnen met het opzetten van wiethokken, is hij de laatste jaren vooral betrokken bij de internationale cocaïnehandel. Zo is Van O. ook in contact gekomen met een grote speler in de cokehandel: Mustapha F. uit Amersfoort. Die heeft vele honderden miljoenen euro’s weten te verdienen met de smokkel van cocaïne en is daardoor uitgegroeid tot de grote rivaal van Ridouan Taghi, met wie hij in een keiharde oorlog verzeild is geraakt.

Handboeien aan het plafond. Beeld OM/ANP

In november 2017 ontsnapt F. ternauwernood aan de dood, omdat twee schutters op een terras in Marrakesh de verkeerde doodschieten. De kogels waren voor hem bedoeld. Na de moord wordt F. opgepakt vanwege een witwas-verdenking en sindsdien zit hij in een Marokkaanse cel. Taghi is volgens de Marokkaanse autoriteiten de opdrachtgever van de moord.

Dat er op Van O. gejaagd wordt is hem na de aanslagen op de sportschool wel duidelijk geworden. In diezelfde periode is de organisatie van Taghi nadrukkelijk aan de slag met een plan om Van O. om het leven te brengen, zo blijkt ook uit dossierstukken die het AD heeft gelezen. Daarin zijn chatgesprekken opgenomen tussen Taghi en een onbekend gebleven persoon, waarin wordt gesproken over moordplannen op Van O. Ze wisselen een adres uit in Utrecht. ‘Die sport woont hier met kind,’ schrijft Taghi. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat Van O. hier inderdaad met zijn partner en twee kinderen woonde.

Van O. besluit dat hij versterking nodig heeft om de strijd met de groep van Taghi te overleven. Hij sluit verbondjes met andere criminele groeperingen, in een poging op die manier een front te vormen. Niet alleen is Taghi levensgevaarlijk, de internationale jacht op hem door justitie is bovendien slecht voor de handel. Het is inmiddels november 2018, en de spanning loopt in de onderwereld steeds hoger op. In het Spaanse Torremolinos wordt dan Hamza Ziani vermoord. De 33-jarige Utrechtse crimineel heeft zich ook aangesloten bij Van O. en is in Spanje om informatie in te winnen over mogelijke verblijfplaatsen van Taghi.

Naast de moord op Ziani heeft Van O. nog een aantal andere grote kopzorgen. Zo is in april 2018 zijn maatje Churisan Allen spoorloos verdwenen. Allen, die klusjes voor hem deed bij EliteFit, verdween op 10 april, nadat hij zijn vriendin in Amsterdam had afgezet. Hij reed daarna terug naar Utrecht, maar is nooit op de plek van bestemming aangekomen. Sindsdien is hij spoorloos. De politie houdt rekening met het scenario dat Allen is ontvoerd en vermoord. Van O. is daarover ook door de politie verhoord, maar is volgens zijn advocaat niet in beeld geweest als verdachte.

Een chemisch toilet in de martelkamer. Beeld Openbaar Ministerie/ANP

Op de website crimebron.nl zijn dan al artikelen verschenen waarin wordt geschreven dat Van O. zelf verantwoordelijk zou zijn voor de verdwijning van Allen. De website, die inmiddels niet meer bestaat, lijkt te worden gerund door rivalen van Van O. en Mustapha F. en publiceerde regelmatig verhalen over de wandel en handel van de twee. Van O. startte zelfs een rechtszaak om die site offline te halen, en won die ook. Daarna plaatste de website een opvallende rectificatie. “Dit bericht is bedoeld als rectificatie. De onjuiste berichtgevingen hebben maar één doel gehad, namelijk het beschadigen van de reputatie en goede naam van de betreffende personen.”

Het wordt Van O. dan steeds heter onder de voeten en hij besluit op aanraden van de politie onder te duiken. Hij verlaat Utrecht en verblijft veel in België, maar huurt ook een penthouse in Rotterdam. En daar zit hij zeker niet stil. In april 2020 start de Landelijke Eenheid van de politie een onderzoek naar hem, omdat nu de concrete verdenking bestaat dat hij betrokken is bij drugshandel en het voorbereiden van een liquidatie.

“Hij leidde een bestaan onder de radar, maar uit ons financiële onderzoek bleek dat hij vermoedelijk een loods in Wouwse Plantage in gebruik had,” aldus de politie. Tegelijkertijd startte het intense rechercheonderzoek 26Lemont, waarbij honderden rechercheurs door een politiehack live mee konden lezen tussen de chatgesprekken die criminelen voerden via de versleutelde chatdienst EncroChat.

In de loods stuit de politie op zeecontainers die waren ingericht als gevangeniscellen. Ook was er één container die nog het meest weg heeft van een martelkamer, compleet met een oude tandartsstoel met riemen aan de armleuningen. De snoeischaar, takkenschaar, takkenzaag, scalpels, tangen, handboeien en vingerboeien die de politie vond, laten weinig aan de verbeelding over. “De mate van geweld die men wilde gebruiken, de termen die voorbijkwamen in de chats. Het was echt ontluisterend,” zei recherchechef Andy Kraag dinsdag tegen het AD.

Eind juni 2020 grijpt de politie in, nog voor de zes verdachten mogelijke rivalen hebben kunnen ontvoeren en martelen. Wie de groepering op het oog heeft gehad is op dit moment nog niet duidelijk. Maar dat het Van O. menens was, blijkt wel uit de gekraakte Encrochats die de politie dinsdag vrij gaf. “Als ik hem op de stoel heb gaat er meer komen... maar die hond is spoorloos.”