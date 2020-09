Wie is Ferry de Kok, de fotograaf die Grapperhaus in zwaar weer bracht?

Ferd Grapperhaus tijdens een debat in de Tweede Kamer over zijn positie. De minister is aan het wankelen gebracht door foto's van Ferry de Kok. Beeld EPA

“Ik heb gewoon mijn werk gedaan,” zegt Ferry de Kok aan de telefoon. De fotograaf bracht de afgelopen dagen meerdere keren foto’s van de trouwpartij naar buiten. Gedoseerd, om zo meer te kunnen verdienen. Over het ontstane tumult: “Tsja, als je mensen die zich niet aan de 1,5 meterregel houden ‘aso’s’ noemt en je vervolgens als minister zelf niet aan die regels houdt, kan je zoiets verwachten.”

Huisvriend van zware criminelen

De Kok is een man van vele levens. In zijn tijd als professioneel ijshockeyer bewaakte hij de goal van de Amstel Tigers. Als bodyguard van de sterren zag hij onder meer toe op de veiligheid van de artiesten van 2 Unlimited. De onderwereld was nooit ver weg. De Kok groeide op in de Watergraafsmeer. Daar raakte hij bevriend met jongens die later zouden uitgroeien tot zware criminelen.

Ferry de Kok trok jarenlang intensief op met mensen als Mink Kok en de in 2000 geliquideerde Jan Femer. In 2003 werd zijn huis onder vuur genomen door onbekenden; De Kok werd zes keer geraakt. Onderdak vond hij vervolgens bij crimineel John Mieremet. De twee mannen reisden samen naar het Thaise Pattaya, waar Mieremet in 2005 zou worden geliquideerd. Na de moord legde De Kok een verklaring af bij de politie: Holleeder was volgens hem de man achter de moord op Mieremet.

Hofleverancier van de roddelpers

In 2011 gooide De Kok zijn leven om en begon als paparazzifotograaf het bedrijf Ishootpeople. Een paar maanden na de oprichting kwam Willem Holleeder uit de gevangenis. De Kok werd al gauw vaste fotograaf van De Neus. Hij legde vast hoe de Heineken-ontvoerder poseert met bekende Nederlanders en leverde foto’s bij de column van Holleeder in Nieuwe Revu.

Vorig jaar juni werd Holleeder veroordeeld tot levenslang, onder andere voor de moord op John Mieremet. Ferry de Kok is dan al een paar jaar tijd een succesvolle paparazzifotograaf. Hij geldt als hofleverancier van roddelbladen als Privé. Ook tv-programma’s nemen geregeld bij hem af. Zijn werk verdedigt hij vurig. Wie zonder toestemming gebruik maakt van zijn materiaal, kan rekenen op een gepeperde rekening.

Geen behoefte aan aandacht

Meer dan eens maakte hij foto’s die ook de serieuze pers haalden. Zo maakte hij de foto van Mark Rutte en Jort Kelder, varend in een sloep. Ook legde hij Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, als eerste vast na diens vrijlating.

En nu heeft hij minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus in zwaar weer gebracht. Talkshows, radiozenders en kranten hangen aan de lijn. De Kok zelf heeft weinig zin in een uitgebreid interview. “Ik zit eigenlijk niet zo op al die aandacht te wachten.”