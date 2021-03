Wie in kapper of horeca werkt, heeft vaker corona gehad

Beeld Getty Images

Onderzoekers hebben het afgelopen jaar om de drie maanden vijfhonderd horecamedewerkers en kappers uit het westen van Brabant, met name in Breda en Roosendaal en omstreken, onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19.

“Antistoffen geven met 95 procent zekerheid aan dat iemand in het verleden corona heeft gehad. We hebben bij de deelnemers iedere drie maanden bloed afgenomen,” vertelt Michel Wissing, arts in opleiding infectiebestrijding bij GGD West-Brabant. De studie is bedoeld om een beter beeld te krijgen van de besmettingsrisico’s in niet-medische contactberoepen.

Carnaval

Uit een eerste meting, zomer vorig jaar, bleek dat 8 procent van de kappers al Covid-19 had doorgemaakt. Bij de horecamedewerkers lag dat percentage op 14,2 procent. Wissing wijst in dat verband op carnaval vorig jaar. “In die periode waren de kroegen open en overvol. Er waren nog geen coronamaatregelen, terwijl we achteraf weten dat er toen al besmette mensen rondliepen in de horeca.”

Bij de volgende meting in september en oktober liepen de percentages op: kappers naar 9,4 procent en horeca naar 17,7. Daarna ging de horeca dicht en later dat jaar ook de kappers, maar toen was de tweede golf al begonnen. De cijfers stegen verder naar respectievelijk 20,7 en 28,8 procent. Ter vergelijking: bloedbank Sanquin hield onlangs een steekproef onder bloeddonors. Aan de hand van die gegevens is de schatting dat 15 procent van de bevolking antistoffen heeft.

Jongvolwassenen

Ongeveer een derde van de deelnemers die corona hebben gehad, heeft geen klachten ondervonden. Dat ze zich niet laten testen is niet opmerkelijk volgens Wissing. “Vooral als het gaat om horecamedewerkers. Dat zijn vaak jongvolwassenen, die doorgaans minder ernstig ziek worden.”

Hoewel horecapersoneel corona niet op het werk opgelopen hoeft te hebben, komen de bevindingen van de GGD West-Brabant overeen met andere data. Ook die wijzen uit dat in volle horecagelegenheden, binnenshuis en zonder bescherming, de kans op verspreiding van het virus groter is.

Deelnemers aan het onderzoek is het afgelopen jaar ook verzocht elke week een vragenlijst in te vullen over de coronamaatregelen. “Terwijl in maart al dringend werd geadviseerd geen handen te schudden, blijkt uiteindelijk dat 15 tot 25 procent dat nog steeds deed. Bovendien bleek dat slechts 10 procent van de ondervraagden anderhalve meter afstand bewaarde tussen collega’s. We zien dat in de loop van de tijd het aantal deelnemers dat zich niet aan de regels hield, is toegenomen.”

Versoepelingen

Woensdag gaan de kappers weer open, mogelijk volgen op korte termijn versoepelingen in de horeca. De GGD wijst erop dat de maatregelen nodig blijven zolang niet iedereen is gevaccineerd.

Wissing: “Zo kunnen we hopelijk voorkomen dat horeca en contactberoepen zoals kappers opnieuw hun deuren moeten sluiten. Natuurlijk is anderhalve meter afstand bewaren voor een kapper met klanten onmogelijk. Maar dat is wel mogelijk tussen collega’s. Uit ons onderzoek is gebleken dat dit lang niet altijd is gebeurd in de onderzoeksperiode. Strikter naleven van de coronaregels kan ervoor zorgen dat het verhoogde besmettingsrisico in beide sectoren verdwijnt.”