Wie gaat de kosten van de megavertraging op Schiphol betalen?

Drukte bij de taxistandplaats van Schiphol na de storing op woensdag. Beeld ANP

Maatschappijen en reisorganisaties hebben de afgelopen dagen in de nasleep van de kerosinecrisis op Schiphol - voor zover mogelijk - duizenden passagiers moeten opvangen, voeden of omboeken. Ook zijn extra kosten gemaakt omdat vliegtuigen op de verkeerde luchthaven staan.

Branchevereniging Barin sluit claims niet uit. “Maar we wachten het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak af,” zegt voorzitter Frank Allard. “Aan de hand van het feitenrelaas trekken we een conclusie en bepalen we wat de consequenties zijn.” Wel eist de organisatie direct ‘alle hens aan dek om dit voor altijd te voorkomen’.

Reisgigant TUI gaat later pas met de luchthaven praten. “We richten ons nu nog op het afhandelen van de gevolgen,” aldus een woordvoerder. “Het is daarom nog te vroeg om de complete schade te overzien. Maar wij zullen zeker met Schiphol in overleg gaan om te zien hoe we dit kunnen afronden.”

Schade inventariseren

Easyjet, geen lid meer van Barin, is nog bezig uit te zoeken of en waar geclaimd moet worden. “We hebben 24 vluchten moeten cancellen en nog eens tientallen zijn vertraagd geraakt,” zegt directeur William Vet. “We inventariseren nu onze schade en bekijken of we gaan claimen en waar we dat doen.” Ook wacht Easyjet, de nummer twee in aantallen vluchten en passagiers, op Schiphol de onderzoeken eerst af.

Onduidelijk is wie eventuele claims zal ontvangen. De maatschappijen hebben voor hun brandstof een relatie met een van de zes oliemaatschappijen, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de leidingen en installaties van het bedrijf Aircraft Fuel Supply - waar het woensdag faliekant mis ging. Schiphol is dan weer verantwoordelijk voor alle infrastructuur op de luchthaven. AFS op haar beurt is eigendom van KLM (14 procent) en drie oliebedrijven.

De 58.000 gedupeerde reizigers kunnen, ondanks megavertragingen en geschrapte vluchten, nergens terecht voor genoegdoening. De Europese regeling die maatschappijen verplicht uit te keren in zulke gevallen gaat bij overmacht niet op. Wel kunnen ze kosten voor eten, drinken, hotelovernachtingen en extra vervoer declareren als die al niet geregeld zijn door de maatschappij.