Wetsvoorstel onvrijwillige seks ‘symboolpolitiek’

Wellicht ten overvloede: seks is een vrijwillige bezigheid. Het is bij wet verboden iemand te dwingen tot seks, al zit daar ook gelijk de crux: wanneer is er sprake van dwang en hoe weet iemand dat de ander niet wil als dat niet expliciet wordt aangegeven?

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie moet nu nog bij elke aanklacht bewijzen dat het slachtoffer zich heeft verzet of zich niet aan de seksuele handeling kon onttrekken. Dat is echter niet altijd mogelijk en veel slachtoffers verstijven wanneer ze ongewilde seks ondergaan. Die reactie is net als vechten en vluchten een overlevingsreactie van het lichaam, een copingmechanisme om met ongewenste situaties om te gaan. In dat geval kan het slachtoffer niet bewijzen dat het zich heeft verzet. De verdachte kan daardoor met de huidige wetgeving vrijuit gaan.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil door een wetsaanscherping slachtoffers die zich niet lichamelijk verzetten tegen een verkrachting of aanranding beschermen. Als het aan de minister ligt is het uitspreken van een ‘nee’ voldoende om aan te geven dat de seks niet gewenst is. Maar wie geen ‘nee’ zegt bedoelt nog geen ‘ja’, aldus de minister. Het is volgens Grapperhaus de plicht van de een om te onderzoeken of de ander wel echt seks wil.

Onwerkbare situatie

“Dat tweede onderdeel zorgt voor een volstrekt onwerkbare situatie,” zegt advocaat Reynier Jonkers van Jonkers & Van Gemert. Volgens de advocaat die gespecialiseerd is in zedendelicten leidt het met de huidige wetgeving, waar de dwangcomponent bewezen moet worden voor een verdachte schuldig kan worden bevonden, al niet zelden tot bewijsarmoede. Dat is vervelend en problematisch voor zowel het slachtoffer als de verdachte, maar Grapperhaus voorstelt is enkel symboolpolitiek, vindt Jonkers. “Het probleem wordt met deze wet niet opgelost.”

Mensen hebben immers op verschillende manieren seks, het ontstaat organisch. Het is dan utopisch te verwachten dat daarvoor nog even de juridische details besproken worden. Daarmee dringt de wetgever onze slaapkamers binnen, aldus de advocaat.

Basis rechtsstaat

Ook Sidney Smeets, advocaat bij Spong advocaten, ziet niets in het voorstel van de minister. “Het druist allereerst in tegen de basis van onze rechtsstaat,” zegt Smeets. “Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt iedere man tot potentiele dader of verkrachter gezien, tenzij hij achteraf kan bewijzen dat het met wederzijdse instemming is gebeurd. En daarbij: seksualiteit is niet altijd rationeel en eveneens niet zo romantisch als je in de film ziet. Er gebeuren weleens dingen die je niet fijn vindt. Daar kun je het over hebben en dan doen je dat de volgende keer anders, strafrecht moet daar ver van blijven.”

Smeets vindt dat het strafrecht als uiterst enkel als uiterst middel gebruikt moet worden; als er geen andere oplossing mogelijk is. “Dat is er in dit geval wel: zorg dat er meer wordt ingezet op seksuele voorlichting en in hoe men met elkaar omgaat op seksueel gebied, Daar heb je meer aan dan iedere seksuele daad bij voorbaat potentiële strafbaar te maken.”

