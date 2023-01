Wetsvoorstel fatsoenlijk zakendoen over de grens wekt onrust: ‘We lopen gevaar de cel in te draaien’

Een schip van Boskalis voor de kust van Singapore. Voor de topman van het maritieme concern is het wetsontwerp over fatsoenlijk zakendoen aanleiding te dreigen met een vertrek uit Nederland. Beeld Suhaimi Abdullah/Getty Images

Bestuurders van een aantal Nederlandse bedrijven vrezen de initiatiefwet van ChristenUnie, D66, Volt, PvdA, GroenLinks en SP. De ondernemers zijn bang vervolgd te kunnen worden en zelfs de gevangenis in te verdwijnen als ze de wet overtreden. Voorstanders zeggen dat het juist hoog tijd wordt voor wetgeving.

Voor Peter Berdowski, bestuursvoorzitter van internationaal maritiem bedrijf Boskalis, is het voorstel zelfs reden met een vertrek uit Nederland te dreigen. Ook andere bedrijven hebben grote bezwaren.

Het draait allemaal om de initiatiefwet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Imvo). De wet, die woensdag in de Tweede Kamer wordt besproken, regelt dat bedrijven ook in het buitenland ‘binnen de lijntjes kleuren’. Dat betekent in de praktijk dat bedrijven in kaart moeten brengen hoe hun zakenpartners omgaan met zaken als milieuvervuiling of kinderarbeid. Als duidelijk is dat er sprake is van misstanden, moet het bedrijf zorgen dat de misstanden worden aangepakt, of anders de relatie met de zakenpartner verbreken.

Illegale ontbossing

Door de strenge regels moet een ramp als de brand in een kledingfabriek in Bangladesh tien jaar geleden, waarbij meer dan duizend doden vielen, worden voorkomen. Ook illegale ontbossing of andere milieuschade moet zo worden tegengegaan.

Het wetsvoorstel kan op weinig begrip van de ondernemers rekenen. Bedrijven zeggen extra personeel te moeten aannemen om de productieketen in de gaten te houden. “Dat zal producten duurder maken. Als de wetgeving samenwerking stimuleert, kunnen we onnodige kosten voorkomen,” aldus Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW.

Ze geeft Unilever als voorbeeld. “Dat bedrijf monitort al of de palmolieplantages waar zij de palmolie van afnemen niet uitbreiden door illegale kap van regenwoud. Andere afnemers van die palmolie moeten dat volgens het wetsvoorstel zelf uitzoeken, terwijl de gegevens van Unilever al beschikbaar zijn.”

Thijssen van VNO-NCW zegt niets tegen het initiatief te hebben, maar wel tegen de uitwerking. “Wij zijn voorstander van wetgeving om misstanden aan te pakken, zoals op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden,” zegt ze. “Bedrijven moeten en willen hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen. Maar zulke wetgeving moet echt het verschil maken. Dat kan alleen als we het Europees regelen.”

Persoonlijk vervolgd

Het gaat niet alleen over de extra kosten en extra werk dat de nieuwe wet meebrengt. Een groot bezwaar is dat het wetsvoorstel erg vaag is over de normen waar een bedrijf aan moet voldoen. Een bedrijf weet niet waar het aan toe is, maar kan een forse boete krijgen. En bestuurders lopen zelfs het risico persoonlijk te worden vervolgd. En dat kan uitmonden in gevangenisstraf, waarschuwt VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.

“Het is zoiets als zeggen: we moeten veilig rijden, maar zonder aan te geven hoe hard je dan mag rijden,” schetst Thijssen het dilemma voor bedrijven. Bovendien is het voor individuele mkb-bedrijven heel ingewikkeld om alle risico’s in kaart te brengen, zegt VNO-NCW. Ketens bestaan soms uit duizenden schakels van toeleveranciers.

De werkgevers staan niet alleen in hun kritiek. Ook de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, liet zich kritisch uit over de wet. De Raad vraagt zich af of de doelen van de wet wel haalbaar zijn.

Bangmakerij

Maar die kritiek en angst zijn niet terecht, meent Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Dat is de club van tweeduizend Nederlandse bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. “Al in 2011 heeft de Oeso, de organisatie waar de rijke industrielanden bij zijn aangesloten, richtlijnen aangenomen dat in 2023 de handelsketens van bedrijven transparant moeten zijn. Dat is nog maar bij een op de zeven bedrijven die internationaal zakendoen het geval. Veel te weinig. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij, het is goed dat er wetgeving komt.”

De bedrijven die bij MVO Nederland zijn aangesloten werken aan transparante en eerlijke handelsketens. “Er is nog veel te doen en dat is prima. Niet alles hoeft in een keer perfect te zijn,” zegt Van der Heijden. De directeur wil aangeven dat het helemaal niet zo’n klus hoeft te zijn om alles in beeld te krijgen. “Neem Arte Natuursteen, dat bedrijf importeert natuursteen uit Italië. Daar was alles in orde. Toen ze bij de Indiase toeleverancier van de Italianen gingen kijken, zagen ze wel dingen die mis waren. Samen met de Italianen hebben ze die misstanden opgelost.”

Dat bestuurders de gevangenis in kunnen draaien als er ergens een misstand in de handelsketen is, lijkt op bangmakerij, vindt Van der Heijden. Ze wijst erop dat er nu ook al een wettelijke verplichting is om fatsoenlijk zaken te doen. De nieuwe wet stimuleert bedrijven juist misstanden op te sporen en aan te pakken. “Alleen als een bedrijf er een potje van maakt, kan dat tot vervolging leiden.”