Wethouders willen plan tegen oplopende achterstanden onderwijs

“In het hele land lopen de onderwijsachterstanden op en neemt de ongelijkheid toe,” zegt de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman. “Daarom vragen wij om een nationaal plan. We kunnen niet afwachten, maar moeten tot actie overgaan.”

In een brandbrief aan onderwijsminister Arie Slob schrijven de wethouders zich specifiek zorgen te maken om jongeren uit armere milieus, die bijvoorbeeld niet altijd toegang hebben tot bijles.

Met hun plan hopen de wethouders dus ook de ongelijkheid in het onderwijs terug te dringen. Dat begint al vroeg in het kinderleven: zo pleiten ze voor gratis toegang tot voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Extra studiebegeleiding

Ook moeten alle kinderen die dat nodig hebben extra studiebegeleiding kunnen krijgen, ook als hun ouders dat niet kunnen betalen. Nu is bijles vaak nog onbereikbaar voor leerlingen en ouders met een kleine portemonnee.

Daarnaast willen de wethouders het selectiemoment van basisschoolleerlingen voor de middelbare school uitstellen. Nederlandse kinderen krijgen nu op hun elfde een (voorlopig) schooladvies, in omringende landen is dat vaak pas op latere leeftijd.

“Dit is vooral in het nadeel van kinderen die iets langer nodig hebben om hun talenten te ontplooien,” aldus de wethouders. Ze willen daarom onder andere inzetten op brede brugklassen en scholengemeenschappen, waar kinderen pas later hoeven te beslissen welke kant ze op gaan. Ook moet meer geïnvesteerd worden in loopbaanoriëntatie en studiebegeleiding.

Ook het lerarentekort komt aan bod: de wethouders roepen op om de waardering voor leraren die wordt uitgesproken ook om te zetten in een passende beloning, om het vak zo aantrekkelijk mogelijk te maken.