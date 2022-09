Wethouder sluit buitenbad De Mirandabad deze winter om hoge gasprijzen

Tijdens de coronawinters kwamen bezoekers van heinde en verre om een baantje te trekken in het De Mirandabad. Beeld ANP / ANP

De afgelopen twee coronawinters ging het gemeentelijke zwembad voor het eerst ‘s winters open sinds de opening in 1967. Voor het De Mirandabad, dat een populair 50-meter baan bezit, was dat een immens succes: volgens Mbarki bezochten 68.000 extra mensen het zwembad daardoor. Ook deze winter zouden veel Amsterdammers van plan zijn het bad te bezoeken, blijkt een onderzoek. Het Noorderparkbad ging bijvoorbeeld afgelopen winter ook open, maar trok een stuk minder bezoekers dan het De Mirandabad.

De bedoeling was dat het De Mirandabad ook deze winter zou openen, maar de energiekosten gooien roet in het eten, schrijft Mbarki afgelopen week in een brief aan de gemeenteraad. ‘Het is gelet op de ongekend hoge gasprijzen en onze duurzaamheidsambities maatschappelijk niet verantwoord deze winter het banenzwemmen in onze buitenbaden te faciliteren.’ Eerder verlaagde de gemeente de temperatuur van de baden al met een graad om energie te besparen.

Het buitenbad blijft open tot de watertemperatuur zakt onder de 18 graden, dat is het moment dat de ketel moet bijstoken. Zwemmen in temperaturen onder de 18 graden is onveilig vanwege het risico op onderkoeling.

In de toekomst wil de wethouder het De Mirandabad wel weer openstellen. Dan moet het zwembad wel verduurzamen. Het bad wordt vervangen, krijgt een afdekdeken en betere isolatie. De vervanging start in 2023 en het streven is om het in 2024 gereed te hebben.

