Wetenschappers hekelen zoektocht naar corona-app

Aan het slot van een urenlange sessie afgelopen weekend, waarin appbouwers hun plannen presenteerden, bleek dat basale uitgangspunten over de app nog onduidelijk zijn. José van Dijck, hoogleraar media en digitale samenleving, zei stomverbaasd te zijn geweest.

Natali Helberger, hoogleraar recht en digitale technologie, zei dat er veel meer duidelijkheid moet komen over welk probleem precies moet worden opgelost met een app. De app moet nagaan met wie een besmet iemand in contact is geweest.

‘Gedoemd te mislukken’

Denk-kamerlid Farid Azarkan concludeerde dat de wetenschappers lof hebben voor de transparantie van de afgelopen dagen, ‘maar dat het gedoemd was te mislukken’.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid schrijft in een Kamerbrief dat hij binnen een maand alsnog een app wil laten ontwikkelen. De deskundigen waarschuwen dat mogelijk meer tijd nodig is. Van Dijck sprak van een ‘overhaast’ proces.

De eigenlijke effectiviteit van de app is niet eens aan bod gekomen afgelopen week, zei Niels Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde, gespecialiseerd in ehealth. “Ik zou willen pleiten voor een stapje terug. Wellicht zijn er minder vergaande mogelijkheden dan het per individu traceren van contacten.”

Hij opperde ‘op groepsniveau per postcode- of regiogebied te kijken’ of er nieuwe besmettingshaarden ontstaan. Dat kan het werk van de GGD vergemakkelijken, zonder de privacy van mensen te beperken, aldus Chavannes.