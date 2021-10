Wet vrijwillig levenseinde maakt formatie nog héél ingewikkeld

Sigrid Kaag (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) tijdens het debat over het eindverslag van informateur Mariette Hamer over het vastgelopen formatieproces. Beeld ANP

Bij de eisen die D66-leider Sigrid Kaag deze week op tafel legde om deel te nemen aan een doorstart van het huidige kabinet met VVD, D66, CDA en ChristenUnie noemde ze opvallend genoeg één onderwerp niet: medisch-ethische kwesties. Terwijl dit juist dé reden was die ze een halfjaar lang aanvoerde om een hernieuwde samenwerking met de ChristenUnie tegen te houden.

D66 wil onder meer verruiming van de abortus- en euthanasiewetgeving. Zo vindt de partij dat er een wet moet komen die levensbeëindiging mogelijk maakt voor ouderen die hun leven ‘voltooid’ vinden. Dat laatste was al een stevig strijdpunt tijdens de vorige formatie in 2017. Kaag zei in juni dat ze niet nog eens vier jaar ‘stilstand’ wil op deze thema’s.

Principieel

Informateur Johan Remkes suggereerde donderdag dat het onderwerp nu niet zo’n probleem hoeft te zijn. Maar dat bleek na correctie door de ChristenUnie wél het geval. Sterker, het onderwerp ligt zo principieel voor CU-leider Gert-Jan Segers dat de formatie hier weleens op zou kunnen breken. Eerder deze week zei hij: “Stel we dragen verantwoordelijkheid in een kabinet, de wet voltooid leven wordt aangenomen en een week na invoering gaat de spuit in een volstrekt gezond lichaam. Dat zou ik heel, heel moeilijk vinden.”

Het wetsvoorstel voltooid leven werd vorig jaar ingediend door het inmiddels vertrokken D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Het voorstel regelt dat 75-plussers die niet dodelijk ziek zijn maar wel klaar zijn met het leven, hulp krijgen bij zelfdoding.

Dat plan had D66 al jaren, maar tijdens de vorige formatie liep de ruzie met de ChristenUnie (en in mindere mate met het CDA) hierover zo hoog op dat werd besloten tot een typisch Haags compromis. Het kabinet zou niet zelf met voorstellen komen. Eerst zou er een onderzoek komen naar de noodzaak van zo’n wet. Daarna mocht de Tweede Kamer zelfstandig beslissen om met een wetsvoorstel te komen. Dat deed Dijkstra dus vlak voor het einde van de vorige kabinetsperiode.

Hoewel met het compromis tijd werd gerekt, ligt het probleem deze formatie nog pregnanter op tafel. Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend. De Tweede Kamer zal er eerdaags over vergaderen en stemmen. VVD en D66 zijn het er samen deze zomer al over eens geworden dat in een nieuw regeerakkoord geen harde afspraak wordt gemaakt dat toekomstige regeringspartijen die Dijkstrawet per se moeten steunen. Bij zo’n gevoelig onderwerp moet ieder Kamerlid ‘een persoonlijke afweging’ kunnen maken, vindt het liberale motorblok.

Harde afspraken

Maar Segers legt zich daar niet bij voorbaat bij neer. “Dat is iets voor aan de onderhandelingstafel,” zei hij donderdag. Want ja, het hoort misschien bij de ‘nieuwe bestuurscultuur’ dat de Tweede Kamer vrijgelaten wordt als het gaat om initiatieven uit het parlement. Maar bij belangrijke thema’s zoals klimaat, migratie en medisch-ethische onderwerpen zijn harde afspraken vooraf soms juist nodig, zei hij eerder al.

Als de wet toch in stemming komt, lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer voor, al is dat nog niet zeker. In meerdere partijen, zoals bij de VVD en de PVV zijn de meningen verdeeld. Als iedereen een eigen afweging maakt, is onduidelijk of er een Kamermeerderheid is.