Wet goed verhuurderschap supersnel door senaat, gaat waarschijnlijk 1 juli in

Waarschijnlijk per 1 juli krijgen huurders al betere bescherming tegen misstanden zoals een veel te hoge huur of slecht onderhoud. De Tweede Kamer stemde op 7 maart in met de Wet goed verhuurderschap en de Eerste Kamer ging dinsdag razendsnel akkoord.