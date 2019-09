Wesley verloor zijn moeder bij brugongeluk Zaandam: ‘Waarom leren we niet?’

Hulpdiensten bij de Den Uylbrug waar de 57-jarige moeder van Wesley Fontijn in 2015 om het leven kwam. Beeld ANP

Hij ging samen met zijn drie kinderen, de eerste keren na het ongeluk. Die durfden zelf geen brug meer over. “Ze zijn een hele tijd bang geweest. ‘Oma is ook overleden op een brug’, zeiden ze. We zijn gaan oefenen, samen de brug over gegaan naar de Zaanse Schans.”

“Inmiddels gaat dat wel goed,” vertelt Wesley, die in 2015 zijn moeder verloor toen ze met haar fiets van de Den Uylbrug in Zaandam viel en overleed.

Op die februarimiddag in 2015 ging de brug omhoog, Wesley’s moeder (57) miste de stoptekens, een brugwachter zag haar over het hoofd. Hoe kon het zo misgaan? Fontijn, zelf actief in de veiligheidssector, begon een eigen onderzoek. “Ik kon het niet loslaten. Ik ging meteen naar de brug toe: keek hoe voorbijgangers de borden zagen, wat de positie van de camera is, waar stoptekens staan. Maar het kwalijke is: we zijn nu jaren verder en er is sindsdien maar weinig verbeterd.”

Verbeteren van de veiligheid

De OVV kwam vandaag met een vergelijkbaar oordeel: ruim drie jaar na het ongeval met Wesley’s moeder is er veel te weinig werk gemaakt van het verbeteren van de veiligheid op de Zaanse bruggen die op afstand bediend worden. De Den Uylbrug werd meteen onder handen genomen na de crash, maar andere bruggen niet.

En zo kon het dus in november vorig jaar opnieuw misgaan, toen twee zeventigers zwaargewond raakten op de Prins Bernhardbrug. Ook zij waren op de camerabeelden over het hoofd gezien. De Bernhardbrug stond op de planning om pas in januari 2019 verbeterd te worden, schrijft de Onderzoeksraad: ‘Als (de eerder) geïdentificeerde tekortkomingen direct waren opgepakt, was de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind.’

Met andere woorden: dit tweede brugdrama had vermoedelijk voorkomen kunnen worden. De raad vindt dat er alsnog snel een landelijke standaard moet komen om alle bruggen met goed cameratoezicht, sensoren en noodknoppen uit te rusten.

Oude wond

Bij Wesley Fontijn wordt de ‘oude wond’ op dagen als deze weer opengereten: “Verdomme, waarom leren we niet van die ongelukken!? Ik hamer er al jaren op dat je de menselijke factor moet meewegen. Bekijk een brug vanuit het standpunt van de passanten: zien ze de stoptekens, horen ze de meldingen? Ik ben mijn moeder hierdoor kwijt. Na dat ongeval had Zaanstad voorop moeten lopen, het beste jongetje van de klas moeten zijn. Maar nee.” In een reactie op het OVV-rapport kondigt de gemeente vanmiddag aan alle op afstand bedienbare bruggen per direct extra brugwachters in te zetten.

Fontijn vreest echter dat meer ongelukken volgen als de Nederlandse bruggen niet snel onder handen worden genomen. “Het is gewoon statistiek. Als er niks verandert, gaat er eens in de zoveel tijd iets gruwelijk fout.”