Werkt het coronaprotocol bij het Songfestival wel?

De eerste generale repetitie voor de tweede halve finale met de inzending van IJsland die geplaagd wordt door een besmetting. Beeld Brunopress

Het wordt steeds minder druk op het podium van de Eurovisiefinale van zaterdag. Nadat gisteren bekend werd dat de IJslandse topfavoriet Dadi Freyr en zijn band niet live mogen optreden vanwege een positieve coronatest in de delegatie, kreeg de organisatie vandaag een nog zwaardere tik te verwerken. Duncan Laurence, de man die het Songfestival met zijn winst in 2019 naar Nederland haalde, is eveneens positief getest. Hij heeft milde symptomen en moet ten minste zeven dagen in isolatie.

Uithangbord

Laurence, officieus uithangbord van de Rotterdamse Eurovisie-editie, zou zaterdag in de finale twee keer optreden. Met zijn winnende song van twee jaar terug, Arcade, en met nieuw materiaal, dat zijn wereldpremière zou beleven. Bovendien is het traditie dat de uittredend winnaar de bokaal aan de nieuwe Songfestivallaureaat overhandigt.

Dat dit niet doorgaat is een dreun voor de ploeg van festivalbaas Sietse Bakker, die van de gezondheid van deelnemers, medewerkers, pers en publiek een speerpunt heeft gemaakt. Het protocol had hij opstelde leek waterdicht, maar vertoont uiteindelijk toch lekkage. Eerder bleek een lid van de Poolse delegatie – of het artiesten of staf betreft, meldt de organisatie niet – positief. Omdat dat land het hotel deelt met Roemenië en Malta misten ook die landen de officiële opening van het festival op zondag.

Smet

Voor de tv-shows heeft de afzegging van Laurence en van de IJslandse act geen groot effect. Laurence zal ‘op een andere manier acte de présence geven’ en van IJsland wordt repetitiebeeld uitgezonden, maar een smet op het tot nu toe zo vlekkeloos verlopen Songfestival is het wel. Het werpt de logische vraag op hoe het kan dat in de hermetisch afgesloten Eurovisie-bubbel toch nieuwe besmettingen opduiken.

Het antwoord is kort en prozaïsch: er bestaat helemaal geen bubbel. Althans niet eentje waarin de bewoners ervan geen enkel contact met de buitenwereld hebben. Sietse Bakker vertelde het voorafgaand aan het festival in alle eerlijkheid aan deze krant. “Een bubbel zou suggereren dat een deelnemer twee weken lang met niemand van buiten dat cirkeltje contact heeft. De chauffeur van de bus, de geluidsman in Ahoy of de medewerker van het hotel die koffie serveert zouden dan ook nergens anders heen kunnen.’’

Niet opgesloten

Onmogelijk, aldus Bakker. De deelnemers vragen hun hotel alleen voor een wandelingetje te verlaten kon wel, hen opsluiten op hun kamers niet. Daarom koos hij in samenspraak met de overkoepelende organisator, de European Broadcasting Union, voor een andere strategie. Eentje die neerkomt op drie woorden: testen, testen, testen. In totaal zijn sinds 9 april 24.400 coronatesten afgenomen in de teststraat op het parkeerterrein van Ahoy. Daarvan bleken er 16 positief. Een percentage van 0,06 procent, dat veel lager ligt dan het landelijk gemiddelde.

Toch zijn er wel vragen te stellen bij de werkwijze. Hoe kon het dat er afgelopen dinsdag een lange rij ontstond voor de teststraat waarbij delegatieleden samen met medewerkers en persmensen stonden te dringen voor een plekje? Het gebeurde op de plek waar Songfestivalfans de deelnemers opwachtten als zij uit hun bussen stapten. Niet iedereen zij nee tegen verzoeken om een selfie of een handtekening.

Niet altijd afstand gehouden

Het was duidelijk dat niet elk land dezelfde urgentie voelde bij de coronaregels in Nederland. Israël, waar iedereen al is gevaccineerd, moest plots drie stappen terug zetten op de weg naar herwonnen vrijheid. Waar de Oranje-delegatie zijn promotie-interviews keurig via beeldbellen organiseerde, meldden delegaties van onder meer Moldavië, Tsjechië en Israël zich de afgelopen dagen in het mediacentrum voor een-op-eeninterviews waar niet altijd afstand werd gehouden.

Het fanatisme in de wedstrijd aandacht generen die het Songfestival ook is, won het van hun eerbied voor de regels. Het lijkt er op dat de organisatie op dat gebied hun verantwoordelijkheidsgevoel heeft overschat.