Werkstraffen tot 100 uur voor boerenprotest bij huis minister

Een groep boeren reed op 28 juni met hun tractor naar het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Ze zijn veroordeeld tot werkstraffen van honderd uur en voorwaardelijke celstraffen. Beeld ANP / ANP

“Het is onacceptabel dat je een politicus thuis op gaat zoeken met een grote groep. Dit is zuivere intimidatie,” aldus de rechter.

Zo’n 150 boeren en sympathisanten reden op de avond van 28 juni met tientallen trekkers vanaf Bathmen naar de woning van de minister in Hierden, bleek vrijdag op de strafzitting. Daarbij werd onder meer een politieauto vernield. Het Openbaar Ministerie sprak van een doelbewuste poging tot intimidatie van de minister.

Openlijke geweldpleging

De aanleiding was het nieuwe stikstofplan van het kabinet waarin de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd. Op de avond zelf werd niemand opgepakt, maar aan de hand van foto’s werden later alsnog mensen gearresteerd.

De boeren zeiden vrijdag in de rechtbank van Zutphen dat het bezoek niet was bedoeld om angst bij de minister aan te jagen. Elf deelnemers stonden terecht voor onder meer openlijke geweldpleging. Tegen acht van hen werd een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist.

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) zei voorafgaand dat ze het terecht vindt dat de boeren die haar voor haar huis hebben bedreigd, zich vrijdag voor de rechter moesten verantwoorden. Ook zei ze dat ze er niet veel van verwacht. Over een gepaste strafmaat had ze desgevraagd niet nagedacht. “Ik vind het het belangrijkste dat ze verantwoording afleggen,” zei de minister.

