Werkstraf geëist wegens omkoping gedeputeerde Hooijmaijers

Met een spandoek bij de Haarlemse rechtbank richtten de sympathisanten van De Boterbloem zich daarom vandaag rechtstreeks tot GroenLinks. Beeld Bart van Zoelen

De corruptiezaak raakt aan de Lutkemeerpolder, het groen aan de westrand van Amsterdam waar plannen zijn voor de aanleg van bedrijventerrein. Bio-boerderij De Boterbloem moet daarvoor wijken en daarom grepen sympathisanten de rechtszaak vandaag aan om tegen de bouwplannen te protesteren.

De projectontwikkelaar wordt verweten dat hij in 2007 en 2008 in totaal 34.875 euro heeft overgemaakt aan Hooijmaijers, die toen gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening was in Noord-Holland. Volgens het Openbaar Ministerie heeft K. daarmee de besluitvorming van de provincie willen beïnvloeden. Hooijmaijers werd eerder veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel, vanwege valsheid in geschrifte, witwassen en omkoping, onder meer vanwege de betalingen van K.

De officier van justitie hield K. voor dat corruptie het openbaar bestuur ondergraaft. Volgens het OM maakte hij de betalingen aan Hooijmaijers afhankelijk van de voortgang van K.’s bouwplannen in de Lutkemeer. Een Amsterdamse ambtenaar heeft bovendien getuigd dat de projectontwikkelaar schermde met de mogelijkheid dat de provincie deze grond zou kopen toen de gemeente niet meeging in de plannen van K..

Maar volgens de projectontwikkelaar was omkoping zinloos omdat Hooijmaijers helemaal niet bij machte was om vanuit het Provinciehuis deze projecten vlot te trekken. Binnen Amsterdam gaat de gemeente daar toch vooral zelf over.

Over de bedragen die zijn bedrijf overmaakte naar Hooijmaijers zegt K. dat ze een ‘makelaarsvergoeding’ waren nadat Hooijmaijers K. in 2004 had geholpen aan de koper van een deel van zijn dochterbedrijf. In ruil voor die bemiddeling kreeg Hooijmaijers 1,5 procent, 225.000 euro. En toen was Hooijmaijers nog helemaal geen gedeputeerde, maar Statenlid. Maar daar had K. geen weet van, zei hij tijdens de rechtszaak. K. zag hem gewoon als een ondernemer.

De bedragen die Hooijmaijers als gedeputeerde nog kreeg waren volgens K. ‘nabetalingen’ die volgens afspraak zouden volgen als nieuwe drempels op weg naar de ontwikkeling van de Lutkemeer waren gepasseerd. Maar die zou Hooijmaijers volgens K. hoe dan ook krijgen en niet pas na wederdiensten van de politicus.

Voorkeursbehandeling

K.’s advocaat eiste vrijspraak, ook al omdat zijn berechting jaren op zich heeft laten wachten. Justitie houdt vol dat K. heeft geprobeerd via Hooijmaijers een voorkeursbehandeling te krijgen. Het OM gelooft niet dat Hooijmaijers maar een kleine vinger in de pap had. Hooijmaijers was ook nog oud-wethouder van Amsterdam en de provincie was met Amsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer eigenaar van de Schiphol Area Development Company (SADC), dat juist in de jaren die volgden veel bouwgrond naar zich toetrok.

Voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Beeld anp

SADC is nu ook betrokken bij de bouwplannen die ten koste dreigen te gaan van De Boterbloem. Deze biologische zorgboerderij werpt zich op als verdediger van de laatste vruchtbare landbouwgrond aan de rand van de stad. Voor de hele Lutkemeerpolder - 43 hectare - is een nieuw plan gemaakt met natuur, recreatie en stadslandbouw als alternatief voor de bouwplannen.

Een meerderheid van de gemeenteraad met GroenLinks voorop zei daarvan vorig jaar dat de gemeente niet terugkan. Als het bedrijventerrein er niet komt, zou Amsterdam de mede-ontwikkelaars SADC en SEKU voor 42 miljoen euro schadeloos moeten stellen. Verder zei GroenLinkswethouder Marieke van Doorninck dat bedrijventerrein schaars begint te worden, ook al omdat werkgevers binnen de stad plaats moeten maken voor woningbouw.

Met een spandoek bij de Haarlemse rechtbank richtten de sympathisanten van De Boterbloem zich daarom vandaag rechtstreeks tot GroenLinks. De tekst: ‘Corruptie? Zand erover - GroenLinks.’ Zand is ook de grote angst van de voorvechters van biologische landbouw langs de stadsrand. De vruchtbare poldergrond ophogen met een laag zand om de grond bouwrijp te maken, is ze een gruwel.

De berechting van K., die via het bedrijf SEKU betrokken bleef bij de ontwikkeling van de Lutkemeer, is volgens hen een goede aanleiding om de afspraken te verscheuren. Juist de gunstige voorwaarden die in de tijd van Hooijmaijers tot stand zijn gekomen, zijn volgens Alies Fernhout van De Boterbloem de kern van het probleem.

Overigens had ook de gemeente Amsterdam duidelijk belangstelling voor de zaak van K.. Bij het OM zijn al jaren geleden inlichtingen opgevraagd over K. en SEKU, zei de Officier van Justitie. K. klaagde dat hij niet meer met Amsterdamse ambtenaren mag spreken. Ook was het hem verboden om aanwezig te zijn bij vergaderingen over het project waar hij via SEKU toch zelf bij betrokken was.

Bij de zitting zei hij dat hij vorige maand zijn positie in het gebied heeft moeten verkopen omdat andere bij het gebied betrokken relaties anders ook niet meer mochten meedoen van de gemeente Amsterdam. In de marge van de rechtszaak legde K. uit wat hij daarmee bedoelde: hij heeft zijn aandelen in SEKU verkocht.