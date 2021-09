Werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor Bryan Roy wegens bedreigen Rutte

Bryan Roy. Beeld Hollandse Hoogte / Pim Ras

Roy ontbrak op de zitting en liet zich ook niet vertegenwoordigen door een advocaat. Hij is veroordeeld om een bericht dat hij begin april op Twitter zette, in reactie op een tweet van iemand anders over de premier: ‘We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte, aftredenmarkrutte.petities.nl’. Roy reageerde vanaf zijn twitteraccount @BryanRoyAjax met de tekst: ‘Headshot krijgtie straks’.

Op 4 april – een dag na het plaatsen van de tweet – is een proces-verbaal gemaakt door het Team Dreigingsinformatie na een melding van een burger, met een screenshot van de tweet. Er volgde een onderzoek om vast te stellen van wie het account was. Op 6 april werd aangifte gedaan vanuit het ministerie van Algemene Zaken namens Rutte, die stelde zich ernstig bedreigd te voelen.

Op 23 april werd Roy verhoord door de politie. Hij erkende op 3 april om half 5 ’s ochtends vanuit zijn bed het bericht op Twitter te hebben geplaatst. Met als reden: “Omdat ik vecht voor de kinderen die op deze aardbodem misbruikt worden en geofferd worden.”

Rutte is daar schuldig aan, citeerde de politierechter Roy uit het verhoor. Volgens de 51-jarige oud-voetballer zou Rutte voor een oorlogstribunaal moeten verschijnen in Den Haag. “Hij wordt geëxecuteerd, zo gaat dat. Ik ga dat niet doen, maar hij zal ervoor moeten boeten.”

Volgens Roy is Rutte schuldig aan genocide en maakt hij deel uit van een groep mensen die met behulp van corona de wereldbevolking wil decimeren tot 5 miljoen mensen. De oud-Ajacied vond zijn tweet geen bedreiging. Dat is een foute interpretatie, zei hij in zijn verhoor.

Gevaar voor herhaling

De rechter achtte de bedreiging bewezen en zei dat politici en zeker regeringsleden zonder vrees voor hun veiligheid hun werk moeten kunnen doen. Het Openbaar Ministerie eiste een onvoorwaardelijke celstraf van zes weken.

Als strafverzwarende omstandigheden noemde de officier van justitie het gegeven dat Roy als bekende Nederlander met 11.000 volgers op Twitter relatief veel invloed heeft. Ook zou zijn bericht het coronabeleid van de overheid hebben ondermijnd. Bovendien erkent hij geen schuld en zou er gevaar voor herhaling zijn. De rechter ging een onvoorwaardelijke celstraf te ver. Als Roy zijn werkstraf niet uitvoert wachten hem tachtig dagen cel.

Complottheorieën

Op sociale media heeft Roy zich sinds het begin van de coronacrisis ontpopt als een verspreider van complottheorieën. Zo klopt het volgens hem niet dat VVD en D66 de twee grootste partijen in Nederland zijn, zette hij minister van Volks­gezondheid Hugo de Jonge neer als nazi, uitte hij dreigende taal aan het adres van een journalist en riep hij burgers op zich niet langer ‘in de maling’ te laten nemen door media en regering. Woensdag heeft hij zijn twitteraccount opgeheven.

Roy maakte in 1987 op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij Ajax als linksbuiten. In 1992 ging hij naar het Italiaanse Foggia, later speelde hij onder meer voor Nottingham Forest en Hertha BSC. Hij kwam 32 keer uit voor Oranje en was tot 2015 jeugdtrainer bij Ajax.