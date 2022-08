Werkgevers willen coronatoegangsbewijs wel als optie: ‘Als laatste redmiddel’

Het controleren van een QR-code voor de deur van het Rijksmuseum. Beeld ANP

In het concept van de nieuwe permanente pandemiewet van het kabinet ontbreekt het coronatoegangsbewijs, vooral vanwege eerdere politieke tegenstand.

Wel staan er maatregelen in als afstand houden, beperking van evenementen en sluiting van locaties, en regels rond mondkapjes en quarantaine. Als de wet wordt aangenomen gaan alle restricties niet automatisch in, maar de wet biedt wel de juridische gereedschapskist om snel maatregelen te nemen als dat nodig mocht zijn.

Werkgevers zijn kritisch over het gebrek van de optie van een coronatoegangsbewijs. “We zien liever dat de coronapas helemaal niet hoeft te worden ingezet, maar als bedrijven anders dicht zouden gaan, dan kan het coronatoegangsbewijs een laatste redmiddel zijn,” meldt een woordvoerder namens VNO-NCW en MKB Nederland in een toelichting.

Het 3G-coronatoegangsbewijs gold in Nederland vanaf eind september 2021 tot eind februari van dit jaar. Op vertoon van een QR-code - na genezing, vaccinatie of negatieve test - waren horeca, sportwedstrijden en evenementen toegankelijk.

Nieuwe lockdowns voorkomen

In de politiek was aanvankelijk een ruime meerderheid voor de coronapas, maar naarmate het virus minder impact had, groeide het verzet. In de zesde verlenging van de tijdelijke coronawet was de coronapas (3G) daarom geschrapt.

Maar dat is onverstandig, vinden werkgevers. ,,Het belangrijkste is dat we nieuwe lockdowns voorkomen en de samenleving en economie openhouden”, meldt de woordvoerder. “Daarom is het van groot belang dat alle mogelijke middelen beschikbaar zijn voor het worstcasescenario. De wet regelt alleen de juridische basis, de daadwerkelijke inzet vraagt apart een beslissing.” Ook in diverse sectorplannen (van de culturele instellingen en casino’s) speelt het coronatoegangsbewijs een rol, vooral als andere maatregelen genomen zijn en het virus nog altijd hard rond raast.

Het kabinet wil de Wet publieke gezondheid ‘coronaproof’ maken. De aangepaste wet moet de oude juridische noodverbanden vervangen. Maar de totstandkoming is een haastklus geworden nadat het parlement de tijdelijke wet had afgeschoten.

Stevige kritiek

De Eerste Kamer stemde in mei de tijdelijke coronawet weg, waardoor minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) zonder gereedschapskist zat. Op het wetsconcept kwam stevige kritiek, behalve van de werkgevers ook van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en burgemeesters en Veiligheidsregio’s. Het kabinet gaat deze kritiek en de reactie van de Raad van State nog verwerken in de uiteindelijke wet.