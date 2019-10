Werkgevers sluiten aan bij bouwprotest

Vorige week protesteerden boeren op het Malieveld tegen de stikstofregels. Beeld ANP

Bouwend Nederland, MKB-infra, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Cumela, VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen ‘zeer sympathiek’ tegen de demonstratie van actiegroep Grond in Verzet te staan. ‘De nood bij veel bedrijven is hoog door de stikstof- en Pfas-impasse. Het water staat veel ondernemers aan de lippen. Wij zullen steun verlenen en aandacht vragen voor deze belangrijke zaak’, zo is te lezen in de verklaring.

Voor de organisaties is het wel een voorwaarde dat de actie publieksvriendelijk verloopt en niemand tot overlast is. Ze beloven zich ‘maximaal in te spannen’ om dat ook te laten gebeuren. Over hoe de steun eruit gaat zien overleggen de werkgevers en brancheverenigingen nog met de organisatie.

Ludiek

De organisatoren hebben aangekondigd dat de actie ‘ludiek en publieksvriendelijk’ wordt. “Het is niet de bedoeling om Den Haag plat te leggen of voor heel veel overlast te zorgen,” zei Klaas Kooiker maandag. De aannemer uit Staphorst is een van de initiatiefnemers.

Actiegroep Grond in Verzet wil met het protest op het Malieveld aan de overheid duidelijk maken ‘dat er echt iets moet gebeuren’ aan de regelgeving over stikstof, maar vooral over Pfas. Die laatste afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dat zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar door het wijdverbreide gebruik in de industrie op heel veel plaatsen in de bodem en het grondwater blijken te zitten.

Bedrijven zijn in de problemen gekomen sinds ze aan strenge normen moeten voldoen wanneer ze grond verplaatsen die is vervuild met deze chemische stoffen.