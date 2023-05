Werkgevers overbieden elkaar in strijd om schaars personeel

Beeld Getty Images

Dat blijkt uit een groot onderzoek van werkgeversvereniging AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) onder de eigen leden. De meest populaire beloning is de aanbrengbonus. Dan krijgt een werknemer een bonus als die een nieuw personeelslid aanbrengt. Maar liefst zes op de tien werkgevers zegt die bonus uit te keren. Twee jaar geleden was dat een kwart minder.

Maar de portemonnee wordt ook getrokken voor de nieuwkomer. Zo vallen nieuwe werknemers in 45 procent van de gevallen in een hogere salarisschaal dan waar ze gezien hun ervaring recht op hebben. Twee jaar geleden deed nog 37 procent van de werkgevers dat.

Verhuiskostenregeling

Andere populaire manieren om mensen extra te belonen zijn het uitkeren van een arbeidsmarkttoeslag en een hogere reiskostenvergoeding of verhuiskostenregeling. Ook krijgen nieuwe werknemers vaker een entreebonus. Nieuwe werknemers betalen boven het maximum van de salarisschaal is minder populair geworden blijkt uit het onderzoek. Dat doet nog 14 procent van de werkgevers, twee jaar geleden was dat nog 21 procent.

De werkgevers kijken niet alleen naar nieuw personeel. In deze tijden van schaarste is het ook belangrijk het zittend personeel vast te houden. Een op de tien werkgevers geeft daarom een blijfpremie aan het vaste personeel. Dat was in 2021 nog een op de twaalf werkgevers.

Hoog salaris

De AWVN is niet gelukkig met de tegen elkaar opbiedende werkgevers. “Het maakt de vijver waarin we vissen niet voller. Maar het drijft de loonkosten wel op,” zegt Anne Megens, directeur beleid en advies bij de AWVN. “Het zorgt er voor dat mensen sneller van baan wisselen en daardoor loopt er kennis en ervaring weg.”

De jacht op het schaarse personeel trekt ook een wissel op de onderlinge verhoudingen. Zittend personeel ziet nieuwelingen binnenkomen op een hoog salaris en dat zorgt voor scheve gezichten. “Zittende werknemers zeggen dan ook: als je me wilt behouden dan moet je me meer betalen,” aldus Megens.

De werkgevers willen maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ze denken onder andere aan meer uren werken door parttimers, en meer arbeidsbesparende automatisering.