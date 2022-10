Werkgevers krabbelen terug bij loonsverhogingen

Buschauffeurs in het streekvervoer verzamelen zich op het centraal busstation. Ze uiten hun onvrede over het eindbod dat hun werkgevers hebben gedaan in de cao-onderhandelingen. Beeld ANP / ANP

Ard van der Steur, voorzitter van Beveiligingsbranche Nederland, was in september nog heel duidelijk. De lonen stijgen mee met de inflatie. Daarnaast komt er nog ruwweg 6 procent bij. “Iedereen ziet dat het nodig is,” zei Van der Steur. De branche hoopte op die manier weer aantrekkelijk te worden als werkgever.

Alleen bleek de inflatie in september, de peildatum, niet 10 procent te zijn, maar 14 procent. Daarmee komt de rekening niet uit op 14 procent, maar op 20 procent hogere loonkosten.

En die kosten kunnen de beveiligingsbedrijven niet doorberekenen aan de klanten, denkt Trees van den Broeck, secretaris van Beveiligingsbranche Nederland: “Het is niet realistisch om 20 procent hogere tarieven te gaan doorrekenen aan opdrachtgevers.’’

Met de vakbonden is nu afgesproken dat de lonen per 1 januari met 14 procent stijgen. De overige 6 procent wordt nu in drie delen van 2 procent uitgekeerd. Over dit voorstel moeten de leden van de bonden en de werkgevers nog wel hun goedkeuring geven.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat loonafspraken worden aangepast. Bij de schilders-cao is ook afgesproken dat de lonen meestijgen met de inflatie. Hier is de cao opengebroken om een lagere loonstijging af te spreken: 10,3 procent in plaats van 12,4 procent.

De academische ziekenhuizen zitten in hun maag met de verhoging van de lonen met de inflatie. Ze vrezen daar helemaal geen geld voor te hebben. Zij willen opnieuw met de bonden om tafel. Ook werkgevers in de wasserijbranche hebben de bonden gevraagd of er opnieuw over de afgesproken loonstijgingen kan worden onderhandeld.

Vakbonden

Ook de vakbonden roeren zich. Zo zijn in diverse bedrijven en bedrijfstakken extra uitkeringen afgesproken. In het stads- en streekvervoer bijvoorbeeld eenmalig 1000 euro extra, evenals voor de werknemers in het multimodaal vervoer, treinen en bussen. In de pluimvee-industrie krijgen werknemers in december 1500 euro extra.

Bij verschillende bedrijven maken de bonden aanvullende afspraken. Bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn bijvoorbeeld extra loonafspraken gemaakt. Ook bij Carglass zijn aanvullende afspraken gemaakt.

Vakbond FNV ziet nog geen trend in het openbreken van cao’s. “Het zijn nog incidenten,” aldus een woordvoerder. Onduidelijk is in hoeverre werkgevers hun personeel te hulp schieten. Werkgeversvereniging AWVN wijst erop dat werkgevers vaak afspraken maken met werknemers over extra financiële steun. Die afspraken zijn niet openbaar.