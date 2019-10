Werkgevers discrimineren nog steeds, wel iets minder

Beeld ANP

Dat blijkt uit een onderzoek met fictieve cv’s, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het onderzoek zijn 707 van zulke fictieve cv’s op internet geplaatst. Daarna werd bepaald hoe vaak die cv’s werden bekeken en hoeveel mailtjes en telefoontjes er van werkgevers en recruiters binnenkwamen. Alleen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond was er een duidelijk verschil in het aantal reacties.

Sterkere economie is meer discriminatie

Werkgevers discrimineren bijvoorbeeld niet op leeftijd. De krappe arbeidsmarkt heeft waarschijnlijk een gunstig effect op de positie van oudere werkenden en van mensen met een buitenlandse afkomst. Dat houdt in dat, als de economie weer aantrekt, discriminatie ook weer kan toenemen en daarom is er doorlopend aandacht voor nodig. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.