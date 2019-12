Werkenden gaan er tientallen euro’s op vooruit komend jaar

Beeld ANP

Werkenden profiteren van lagere belastingen en verhogingen van de arbeids- en algemene heffingskorting.

Voor mensen met een minimumloon, 1654 euro bruto per maand, komt er gemiddeld 29 euro per maand bij. Werknemers met een modaal inkomen, 2816 euro bruto per maand, gaan er gemiddeld 45 euro netto per maand op vooruit. Twee maal modaal, 5632 euro bruto per maand, houdt netto 57 euro per maand meer over.

“Deze verhogingen zijn puur het gevolg van veranderingen in de belastingtarieven en de heffingskortingen,” zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. “Dit staat dus los van eventuele cao-loonsverhogingen.”

Tussen verschillende sectoren bestaan wel kleine verschillen. Zo gaan mensen in de zorg, metaal en techniek en transport er een paar euro per maand minder op vooruit dan werknemers in de bouw of ambtenaren. “Dat heeft te maken met de premies voor pensioenen,” zegt Dick van Leeuwerden, specialist wet- en regelgeving bij ADP.

Het pensioenfonds van de bouw staat er veel beter voor. Daar is een verhoging van de pensioenpremie minder urgent dan bij metaal en techniek, waar de dekkingsgraad veel lager is. Overigens hebben de meeste pensioenfondsen afgesproken de premies niet of maar heel gematigd te verhogen.

“De hogere nettolonen betekenen ook echt extra koopkracht dit jaar,” zegt Brand. “Vorig jaar kondigde het kabinet ook trots aan dat de mensen meer overhielden. Maar dat extra geld ging direct op aan een hogere energierekening en duurdere boodschappen als gevolg van de btw-verhoging. Dat soort verhogingen zijn er in 2020 niet, dus de koopkracht stijgt echt.”

AOW stijgt

Voor gepensioneerden ziet het plaatje er volgend jaar iets minder gunstig uit. De gepensioneerden gaan er volgend jaar op vooruit omdat de AOW in 2020 stijgt. Voor alleenstaanden bedraagt die verhoging 29 euro per maand netto. Gehuwden krijgen ieder 17 euro per maand meer op de rekening gestort.

De aanvullende pensioenen dalen volgend jaar voor de grote meerderheid van de gepensioneerden. Dat is het gevolg van een belastingstijging. “De belastingheffing in de eerste schijf gaat iets omhoog,” zegt Van Leeuwerden. “En gepensioneerden betalen geen werknemerspremies in de eerste schijf, maar wel belasting.” Ze profiteren ook niet van de verhoging van de arbeidskorting.

Iemand met een aanvullend pensioen van 500 euro bruto per maand krijgt 2 euro minder aanvullend pensioen. Iemand met 1000 euro aanvullend pensioen per maand levert netto 4,5 euro in. Het hardst wordt de groep geraakt die 1500 euro aanvullend pensioen krijgt. Die krijgen maandelijks 7 euro minder van hun pensioenfonds.

De teruggang had nog groter kunnen zijn als de pensioenfondsen gedwongen waren om te korten. Dat dreigde te gebeuren voor miljoenen deelnemers, omdat de fondsen te weinig geld in kas hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Maar minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees, besloot onlangs de kortingen met één jaar uit te stellen. Als de pensioenfondsen komend jaar weer er financieel bovenop komen zijn kortingen sowieso niet nodig.

Ww-premie

Voor werknemers verandert er volgend jaar nauwelijks iets. Voor werkgevers des te meer. Vooral de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft veel impact. Zo moeten werkgevers voor hun flexwerkers een hogere ww-premie betalen dan voor werknemers met een vast contract. “Dat is vijf procentpunt meer premie,” aldus Van Leeuwerden. Dat heeft grote gevolgen voor sectoren als de thuiszorg, waar veel met flexwerkers wordt gewerkt. Daar zien werkgevers hun loonkosten stijgen. Ook de horeca vreest daarvoor.

Werkgevers moeten er goed op letten dat de arbeidscontracten voor onbepaalde tijd goed op orde zijn. “Die overeenkomst moet door beide partijen, werkgever en werknemer, getekend zijn. Vaak werden tijdelijke contracten stilzwijgend omgezet in vaste contracten. Dan staan er geen twee handtekeningen op. Daar moeten werkgevers alert op zijn. Anders betalen ze de hogere ww-premie,” waarschuwt Van Leeuwerden.