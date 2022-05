Werk Monet na mislukte kunstroof terug in Zaans Museum

De Voorzaan en de Westerhem uit de collectie van het Zaans Museum. Beeld COLLECTIE ZAANS MUSEUM

“Het doet ons goed om dit topstuk weer te kunnen tonen in het Zaans Museum,” zegt directeur Marieke Verweij. Ze laat weten dat het werk te zien is in een nieuwe tentoonstelling Kunst uit de Zaanstreek, die vanaf zaterdag voor alle bezoekers toegankelijk is. “In deze transhistorische presentatie combineren we het schilderij van Monet met historisch en hedendaags werk uit en over de Zaanstreek.”

Eerder deze maand werd een 49-jarige man veroordeeld tot vier jaar cel voor de mislukte roof. Op klaarlichte dag haalde hij het werk van de beroemde Franse impressionist van de muur en rende ermee naar buiten. Daar wachtte een handlanger op een motorscooter op hem. Deze loste enkele schoten om toegesneld publiek en museummedewerkers af te schrikken. Daar slaagde hij niet in: het kostbare schilderij werd afgepakt en in veiligheid gebracht.

Het Zaans Museum kocht het doek in 2015 voor circa 1,5 miljoen euro. De terugkeer van het schilderij is tegelijk met een presentatie van het boek Claude Monet in Zaandam, dat geschreven is door conservator Henk Heijnen en onderzoeksjournalist Ron Couwenhoven.

Volgens het Zaans Museum is het donderdag 151 jaar geleden dat Monet in de Zaanstreek aankwam, waar hij zo’n vier maanden verbleef. Hij maakte er 25 werken. Daarvan bevinden zich er drie in Nederlandse musea.