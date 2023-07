Wereldwijd hitterecord: warmste juni ooit gemeten

Mensen zoeken massaal verkoeling aan de kust. Beeld Jeffrey Groeneweg/ANP

Noordwest-Europa zag recordtemperaturen en delen van Canada, de VS, Mexico, Azië en Oost-Australië waren ‘aanzienlijk warmer dan normaal’. Delen van Zuid-Europa en Turkije waren juist natter dan gebruikelijk, stelt Copernicus. Zo leidde extreme neerslag tot overstromingen in onder meer Turkije en Kosovo. Andere gebieden hadden juist te maken met veel droogte in juni, wat weer kon leiden tot ernstige natuurbranden.

Door klimaatverandering waren de oceanen uitzonderlijk heet in juni; dat leidde weer tot warme lucht. Onder meer het zeeoppervlak van het noorden van de Atlantische Oceaan was erg warm. Ook de zee rond Ierland en het Verenigd Koninkrijk had te maken met opmerkelijke hittegolven.

Onderwijl werd de Stille Oceaan steeds warmer. Copernicus ziet daarin dat het natuurverschijnsel El Niño sterker wordt, wat mogelijk voor nog meer temperatuurrecords kan zorgen.

Op Antarctica ligt ook veel minder zee-ijs dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Copernicus noemt de hoeveelheid zee-ijs op de Zuidpool ‘ongekend laag’.

Copernicus meldde eerder al dat de eerste 11 dagen van juni warmer waren dan ooit gemeten rond die tijd van het jaar. Daarmee was de temperatuur gemiddeld ook opgewarmd met meer dan 1,5 graad ten opzichte van voor het industriële tijdperk.

