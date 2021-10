Wereldkampioen Frankrijk verslaat Spanje en wint ook Nations League

Het Franse elftal viert de winst van de Nations League, nadat ze in een boeiende finale Spanje wisten te verslaan. Beeld AP

Na een teleurstellend uur voetbal, waarin beide ploegen elkaar goed in evenwicht hielden, verliep het laatste halfuur opwindend. Mikel Oyarzabal brak de ban in de 64e minuut namens Spanje, maar kort daarna maakte Karim Benzema alweer gelijk. Kylian Mbappé zorgde in de tachtigste minuut met een technisch hoogstandje voor de Franse triomf.

Frankrijk opende sterk, maar wist het overwicht in de beginfase niet uit te drukken in de stand. Na 10 minuten kwam Spanje beter in de wedstrijd. Met verzorgd voetbal werd Frankrijk teruggedrongen, maar uitgespeelde kansen bleven uit tot aan de rust. Ook de wereldkampioen, die het vooral van de snelle omschakeling van verdediging naar aanval moest hebben, kwam niet in scoringspositie. De Franse verdediger Raphaël Varane moest vlak voor de rust geblesseerd naar de kant. Dayot Upamecano was zijn vervanger.

Ook na de pauze bleken beide ploegen aan elkaar gewaagd en waren kansen schaars. De Franse sterspeler Mbappé trachtte wel openingen in de Spaanse afweer te forceren, maar had weinig succes met zijn individuele acties. Bij Spanje kon aanvaller Ferran Torres, die in de halve eindstrijd Europees kampioen Italië met twee treffers velde (2-1), niet in stelling worden gebracht.

Na ruim een uur kwam de finale eindelijk echt tot leven. Theo Hernandez zorgde namens Frankrijk voor het eerste vuurwerk met een schot dat via de onderkant van de lat afketste. In de Spaanse tegenaanval kwam Oyarzabal tot scoren. Hij profiteerde van zwak verdedigingswerk van Upamecano en klopte doelman Hugo Lloris in de verre hoek, 0-1.

Amper 2 minuten later was het alweer gelijk. Benzema scoorde met een fraaie draaibal in de bovenhoek, 1-1. Mbappé miste daarna eerst nog een paar kansen voordat hij op koelbloedige wijze Frankrijk op voorsprong bracht: 2-1. Doelman Lloris voorkwam daarna in de hectische slotfase met twee fraaie reddingen een verlenging.