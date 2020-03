Welles nietes tussen FNV en Picnic: valt websuper onder supermarkt-cao?

Picnic opende de aanval op gevestigde supermarkten als Albert Heijn en Jumbo. Beeld ANP Kippa

De bond claimt dat in één van de twee cao’s voor de supermarktbranche nu zou zijn opgenomen dat ook e-commercebedrijven die hun activiteiten in aparte bv’s hebben opgesplitst, onder de collectieve regeling vallen. ‘Ons doel is bereikt,’ meldt de bond in een persbericht. ‘Picnic is gewoon een supermarkt, dus de medewerkers moeten gewoon als supermarktmedewerkers beloond worden.’

Vorig jaar oordeelde de rechter dat bij Picnic alleen het bedrijfsonderdeel dat zich bezighoudt met prijzen en assortiment zich aan de cao-verplichtingen moet houden. Alle andere activiteiten – zoals de bezorging, de bemanning van magazijnen of de samenstelling van bestellingen – niet.

Onduidelijk is welke supermarkt-cao nu volgens FNV zou zijn aangepast. In de supermarktbranche gelden bovendien twee cao’s, die enigszins van elkaar afwijken.

Opvallende timing

Picnic-topman Michiel Muller weet van niks. “Wij zijn met geen van de partijen daarover in gesprek. Zeker niet met FNV, want die bond is helemaal niet betrokken bij de supermarkt-cao, daaruit zijn ze eerder weggelopen.”

“Zelfs als dat nu bij een van de cao’s zou zijn afgesproken,” zegt Muller, “dan nog is dat niet met terugwerkende kracht algemeen verbindend verklaard. Daarvoor zal toch eerst weer het hele traject met de overheid doorlopen moeten worden. Dat zal niet meer lukken nu de rechter heeft geoordeeld dat bedrijven zoals wij, juridisch niet onder de cao vallen.”

Muller vindt de timing ‘opvallend’. “Maandag was de laatste dag dat FNV beroep had kunnen aantekenen tegen de uitspraak van de rechter. Dat durven ze blijkbaar niet aan en vervolgens komen ze met deze onjuiste mededeling, om hun gezicht te redden.”

Hele nieuwe cao

Picnic is een van de webondernemingen die via brancheorganisaties Thuiswinkel.org en Inretail werkt aan een cao voor e-commercebedrijven. “Wij vinden het belangrijk dat er arbeidsafspraken gelden voor de sector waarin bedrijven actief zijn, zodat straks eventueel ook Amazon zich daaraan moet houden. Dat zal nog wel even duren, want het gaat om een hele nieuwe cao voor een branche die zulke collectieve afspraken nog niet kent. Wij vinden het belangrijk dat arbeidsafspraken gelden voor de branche waarin een bedrijf actief is.”

Eerder sprak Inretail al met vakbonden cao’s af voor een aantal branches . Bij geen daarvan was FNV betrokken, omdat die zich niet in de afspraken kon vinden.