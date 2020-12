Welke winkels blijven open en wat mag er nog wel? Het antwoord in 6 vragen

Beeld Van Santen & Bolleurs

Welke winkels blijven open? (zie ook kader onder dit artikel)

Alleen winkels die belangrijk zijn voor het levensonderhoud van mensen. Naast de supermarkt, de apotheek en de bank moet je dan ook denken aan winkels die levensmiddelen verkopen. Dus bakkers, groentewinkels, viswinkels, slagers, drogisterijen en slijterijen. Ook blijft het mogelijk om eten thuis te laten bezorgen of op te halen in restaurants. Eten en drinken bij een hotel wordt wel geschrapt.

Verandert er iets met de feestdagen?

Rondom Kerstmis mogen we drie personen te gast hebben thuis, één meer dan op andere dagen de komende vijf weken. De gebedshuizen (zoals kerken) blijven open, het kabinet heeft die deze crisis nog nooit gesloten. Tijdens de jaarwisseling geldt een vuurwerkverbod en wordt mensen aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven. Een avondklok komt er toch niet, die zou niet te handhaven zijn.

Mag ik nog sporten?

Het kabinet heeft de sportscholen destijds heropend, omdat beweging belangrijk is. Dus mochten er ook maximaal dertig mensen in een zaal sporten, zolang ze maar geen contact maakten met elkaar en de coronaregels in acht namen. Die uitzondering wordt nu geschrapt. Buiten sporten blijft nog wel mogelijk, maar een tent opzetten voor sporters zoals deze zomer is - gezien het jaargetijde - minder voor de hand liggend. Contactsporten blijven verboden, topsport blijft (zonder publiek) toegestaan.

Mag ik nog op vakantie in eigen land?

Dat is een lastige vraag, want eigenlijk verzoekt het kabinet mensen dringend om thuis te blijven. Hotels blijven echter wel open, maar je kunt er dus niets meer te eten of te drinken bestellen. En aangezien sportscholen, zwembaden, sauna’s , de kapper en de nagelstylist ook dicht gaan, zal er in het luxe hotel niet veel meer te beleven zijn. Zelf een huisje huren of op een camping staan kan nog wel, maar ook dan moeten de bordspelletjes mee als enig vermaak. En zijn de faciliteiten beperkt.

Gaat mijn operatie nog door?

De ziekenhuizen hadden oorspronkelijk de ambitie om minstens 80 procent van de niet-acute zorg in de lucht te houden, maar dat is tijdens de eerste én tweede golf niet gelukt. Het kan in deze tijd altijd zo zijn dat een behandeling, consult of onderzoek wordt uitgesteld, want de focus ligt op mensen met ernstige of acute kwalen. De private klinieken blijven, binnen de RIVM-richtlijnen, open voor alle zorg. Net als de fysiotherapeuten en tandartsen.

Krijgen bedrijven extra steun?

Minister Hoekstra (Financiën) was daar zondag helder over: de steunpakketten zijn zo ontworpen dat ze ‘meebewegen’ met de behoefte aan financiële hulp van getroffen bedrijven. Het kabinet breidde deze maand het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen al verder uit. Ook ziet het af van geplande versoberingen. En men houdt continu in de gaten of de huidige pakketten nog voldoen.