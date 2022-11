Welke radiozender raakt Talpa kwijt door nieuw FM-plan: Sky, Veronica, 538 of Radio 10?

Mediabedrijf Talpa raakt minstens een van de vier huidige FM-frequenties kwijt. Beeld ANP / ANP

Dit is het gevolg van het advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat komend voorjaar een veiling houdt voor de frequenties. De ACM adviseert het ministerie om vanaf volgend jaar strenger te worden. Nu mag een mediabedrijf nog vier FM-frequenties bezitten. Volgend jaar moet dat aantal terug naar drie, om de concurrentie op de commerciële radiomarkt te bevorderen.

De ACM gelooft dat bij drie (of meer) grote spelers de markt voor luisteraars en adverteerders beter wordt verdeeld. Er zijn immers maar negen FM-frequenties beschikbaar, meer passen er niet op de FM-band.

Zender verkopen

De verwachting is dat het ministerie het advies overneemt. Dat zou voor Talpa betekenen dat het sowieso een plek kwijtraakt. Het bedrijf bepaalt dan zelf welke zender sneuvelt. Een andere optie is een zender verkopen. Talpa kan er ook voor kiezen om een zender tijdelijk in de luwte te houden, in afwachting van de vervanging van FM voor het digitale DAB+.

Momenteel wordt er veel werk gemaakt van de verspreiding van DAB+-radio’s. Het zal echter nog jaren duren voordat DAB+ de plek inneemt van FM-radio. Het belang van FM is namelijk nog altijd groot. Veel mensen luisteren via de ouderwetse auto-antenne naar de FM. De adverteerders kijken vooral naar die grootste groep.

Clausule

Op dit moment zijn er via de FM negen commerciële zenders te ontvangen: 100%NL, BNR Nieuwsradio, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Sky Radio, Slam!, Sublime en Veronica. Vijf daarvan hebben een clausule waarmee ze vastzitten aan een bepaalde soort muziek of thema. Zo mag Veronica niet te veel moderne muziek uitzenden, moet BNR zich richten op nieuws en is 100%NL er voor de Nederlandstalige muziek.

Omdat deze clausules de vrijheid van de zenders beperken, adviseert de ACM het ministerie om bij de veiling meer ‘vrije’ frequenties aan te bieden. De ACM pleit voor zeven vrije plekken, waarmee er ook een eerlijkere concurrentie op de advertentiemarkt ontstaat. Alleen nieuws en Nederlandstalig zouden nog als clausules moeten overblijven. Tot slot adviseert de ACM aan het ministerie om de nieuwe veiling te laten gelden voor een lange termijn van 10 tot 12 jaar. De veiling van komend voorjaar is er niet voor publieke zenders, die vallen hier buiten.