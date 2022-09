Welk vaccin krijg ik? En vier andere vragen over nieuwe coronaprikronde

Beeld Rosa Snijders

Waarom komt er weer een nieuwe prikronde?

Een nieuwe vaccinatiecampagne moet een wintergolf van het coronavirus zoveel mogelijk dempen. Omdat de beschermende werking van eerdere prikken na verloop van tijd afneemt, is een nieuwe prik raadzaam, oordelen het OMT en het kabinet. ‘Mogelijk zijn mensen na de herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie,’ meldde minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66).

Precieze percentages over de effectiviteit van de nieuwe, op omikron aangepaste vaccins tegen infectie, doorgeven van het virus en ziekenhuisopname zijn er nog niet. Wel zien onderzoekers vier tot negen keer meer antistoffen in het bloed na de nieuwe Pfizerprik. De Modernavaccinatie toont ruim vier keer meer antistoffen. Voor veel 60-plussers wordt dit de vijfde inenting tegen het coronavirus, na de basisserie (twee prikken), de boost (derde prik) en herhaalvaccinatie (de vierde). Voor veel jongere Nederlanders wordt het de vierde vaccinatie.

Wie krijgen allemaal een uitnodiging?

Eerst krijgen 60-plussers een brief, omdat zij het grootste risico lopen op ernstige ziekte na besmetting. De eerste uitnodigingen moeten komende dinsdag bij hen in de brievenbus liggen. De eerste prikken worden dan een week later gezet. Vanaf begin oktober volgen de jongere mensen (van 12 tot en met 59), die ook jaarlijks de griepprik mogen halen. Huisartsen bepalen wie daarvoor in aanmerking komen en versturen de uitnodigingen. Tegelijkertijd kunnen zorgmedewerkers met direct patiëntencontact, mantelzorgers en huisgenoten van mensen met een hoog medisch risico een uitnodiging verwachten voor een herhaalvaccinatie.

Daarna mogen alle andere Nederlanders vanaf 12 jaar een vaccin halen op uitnodiging. Omdat zij een minder groot risico lopen om ernstig ziek te worden, denkt het OMT dat deze extra vaccinatie vooral loont om personeelsuitval te voorkomen, ook op scholen. Het is overigens nog onduidelijk of de nieuwe vaccins ook beschermen tegen langdurige klachten na een corona-infectie.

Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen geen uitnodiging. Omdat de vaccins de meeste gezondheidswinst bieden naarmate de leeftijd hoger ligt, vinden experts een extra prik nu niet nodig voor kinderen van 5 tot en met 11. De kinderen die deze winter alsnog een eerste vaccinatie willen, krijgen een prik met het oude vaccin. Overigens moet het wél langer dan drie maanden geleden zijn dat u de vorige coronaprik kreeg of besmet raakte.

Welk vaccin krijg ik dan?

Moderna of Pfizer. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA keurde vorige week twee aangepaste vaccins van deze fabrikanten goed. De vaccins zijn zo aangepast dat ze beter beschermen tegen de omikronvariant. Hoewel ze oorspronkelijk gemaakt zijn voor subvariant ba.1, werken ze ook beter tegen broertjes ba.4 en ba.5, stellen kenners.

Pfizer heeft deze week al 1,4 miljoen doses van het aangepaste vaccin geleverd. In totaal levert de farmaceut dit jaar bijna 10 miljoen doses. Alleen de mensen die al eerdere prikken hebben gekregen komen in aanmerking voor de nieuwe aangepaste vaccins. Voor iedereen die de eerste prikken alsnog wil halen, bewaart het kabinet de oude vaccins. Wie Janssen heeft gehad, krijgt ook gewoon een herhaalprik van Pfizer of Moderna.

Zijn de GGD’en klaar voor een nieuwe ronde?

Ze zeggen van wel. De regionale GGD’en hebben 84 grote vaccinatielocaties, waaronder de Amsterdamse Rai en Brabanthallen in Den Bosch. Hoewel het spannend was of er voldoende personeel zou zijn, zegt koepelorganisatie GGD-Ghor dat die missie is geslaagd: er zijn genoeg prikkers, personeel voor de callcenters, administratieve krachten, verkeersregelaars, beveiligers én gastvrouwen en -heren. En er wordt efficiënter gewerkt, bijvoorbeeld door barcodes op de uitnodigingen te scannen.

Overigens is het nog de vraag hoe druk de GGD het krijgt: nog ruim zes op de tien mensen die zich in het verleden lieten prikken zouden (waarschijnlijk) opnieuw een vaccinatie halen als de overheid die aanbiedt, peilde het RIVM eerder.

Is het vaccin nodig voor een QR-code?

Nu niet. De 3G-coronapas is eind februari afgeschaft. De QR-code voor bezoek aan het theater, bioscoop, stadiontribune en kroeg is sindsdien niet langer nodig. Maar juridisch adviseurs van het kabinet en werkgeversorganisaties willen dat het instrument achter de hand gehouden wordt voor het geval dat het virus komende winter toch enorm opleeft. Het is dus mogelijk dat het coronatoegangsbewijs in een doemscenario van de plank gehaald wordt (al is onduidelijk hoe effectief het middel is). De herhaalvaccinatie zal in dat geval waarschijnlijk opnieuw een groen vinkje opleveren.