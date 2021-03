Wel of geen versoepelingen? De druk op de zorg blijft groot

Een bijna leeg Damrak. Dit weekend beslist het kabinet of er kleine versoepelingen mogelijk zijn als de harde lockdown op 31 maart afloopt. Beeld REUTERS

Voor aanvang van de ministerraad zei onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) vrijdag ‘optimistisch’ te zijn dat hbo’s en universiteiten vanaf eind maart weer meer open kunnen. Dat is belangrijk voor het welzijn van jongeren, maar ‘het moet wel veilig en verantwoord kunnen’, voegde ze eraan toe.

Haar collega Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) waarschuwde juist dat nog altijd veel ziekenhuisbedden bezet zijn: “We willen heel veel, maar het moet wel kunnen.”

Dagelijks komen er gemiddeld ruim 5500 infecties bij. Dat aantal stijgt de laatste week. In de ziekenhuizen zijn nu 2000 coronapatiënten opgenomen.

Einde aan de harde lockdown

Dit weekeinde beslist het kabinet of er toch kleine versoepelingen mogelijk zijn als de harde lockdown op 31 maart afloopt. Eerder beloofde het kabinet dat, als de cijfers het toelaten, er vanaf die week meer mogelijk zou worden voor het hoger onderwijs, de horeca en detailhandel.

Vrijdag bekijkt het Outbreak Management Team de mogelijkheden, zondag vergadert het kabinet in het Catshuis, dinsdag is er weer een persconferentie.

“Ik las net: vandaag 7400 besmettingen,” zei justitieminister Ferd Grapperhaus (CDA) na de ministerraad. “Ik word daar wel kortademig van.” Hoewel het aantal infecties niet alles zegt - kinderen worden ook getest, maar belanden zelden in het ziekenhuis - waarschuwt de minister wel dat het beeld somber is. “Mijn maag trekt ervan samen eerlijk gezegd.” Vooruitlopen op de besluitvorming van dit weekeinde willen de bewindslieden niet.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) wilde vrijdagochtend evenmin vooruitlopen op versoepelingen: “Ik probeer echt elke keer weer te kijken naar wat er wél kan. Maar we weten allemaal in welke situatie we zitten.”