Wel kaartjes, geen festivals: (hoe) krijg je je geld terug?

Betere tijden voor bezoekers van Down The Rabbit Hole, in 2015 Beeld ANP Kippa

Het is moeilijk te verteren voor de festivalliefhebber: ook deze zomer geen lange feesten en korte nachten op volle campings. ‘Stapels’ digitale kaartjes lagen al klaar voor de komende weken. Maar nu het kabinet maandag aankondigde dat er tot zeker 1 september een streep gaat door alle meerdaagse evenementen met camping, zijn ook dit jaar de kostbare kaarten nutteloos geworden. Veel geplande festivals kiezen ervoor mensen hun geld terug te betalen.

Zo ook Lowlands en Down The Rabbit Hole, van organisator Mojo. De festivals, die allebei een weekend zouden neerstrijken op het grote terrein bij Biddinghuizen, kiezen ervoor om iedereen die een kaart kocht, het aankoopbedrag terug te storten. Je kaart aanhouden voor een volgende editie kan niet.

Heb je je kaart voor de feesten via de officiële verkoper Ticketmaster gekocht, dan zal dat ‘vrij makkelijk’ gaan, vertelt Bente Bollmann, woordvoerder van Mojo. Terugbetaling gebeurt op hetzelfde rekeningnummer als waarmee het ticket is aangekocht. Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet duidelijk, laat Mojo weten. “Maar dat is één druk op de knop.”

Voor mensen die hun kaartje via doorverkoop op Marktplaats of Ticketswap hebben bemachtigd, is het wellicht een grotere omweg om hun geld terug te krijgen. Omdat festivalorganisatoren de terugbetaling doen op de originele aankooprekening, zou het in principe kunnen dat de persoon waarvan jij jouw kaartje hebt gekocht, de terugbetaling in zijn eigen zak houdt. Mojo betreurt dat, maar is ook duidelijk: “Tweedehandskopers gaan bewust een betalingsafspraak aan met de verkoper en een externe partij,” aldus Bollmann. “Wij staan daar vanaf dat moment buiten.”

Op goed vertrouwen

Bij kaartjessite Ticketswap, waar particulieren hun festival- en concertkaartjes kunnen verhandelen, stroomden maandagmiddag al veel vragen binnen over de terugbetaalregeling. Bijna tweeduizend mensen kochten hun ticket voor Down The Rabbit Hole via de tweedehandssite, voor Lowlands ruim vierduizend.

Voor Hans Ober, CEO van Ticketswap, kwam de aankondiging van ‘het’ nieuws maandag uiteindelijk toch een beetje onverwacht, hoewel er al over werd gespeculeerd.

Het platform hanteert in dit soort gevallen een optie waar koper en verkoper met elkaar in contact worden gebracht. Kaartkopers hebben daar maandagmiddag al bericht over ontvangen. “Met de link in de mail open je een chatgesprek met de oorspronkelijke verkoper en kun je ze vragen of ze het geld kunnen terugstorten, zodra zij het hebben ontvangen van het festival.”

Het plan om ook echt alle tweedehandskopers van de festivals die nu worden geraakt hun geld terug te geven is dus wel deels gebaseerd ‘op goed vertrouwen’, zegt Ober.

Mocht de verkoper niet reageren, dan kun je notificaties sturen. Werkt dat niet, dan kan Ticketswap contact leggen met de verkoper en deze blokkeren tot er is terugbetaald, vertelt Ober. “We hebben dus wel wat stokken om mee te slaan.”

“Het is heel lullig, maar juist vanwege dit soort dingen waarschuwen wij altijd om alleen via Ticketmaster te kopen,” zegt Bollmann van Mojo. “Dan weet je echt zeker dat je een officieel ticket hebt, en ook eventueel direct terugbetaald kunt worden.”

Tweedehands kaarten voor andere gecancelde campingfestivals zoals Mysteryland en Decibel Outdoor worden bij verkoop via Ticketswap wel automatisch overgezet naar de ‘nieuwe’ eigenaar en betaalrekening. Voor die feesten kan Ticketswap kopers hun geld direct terugstorten zonder contact te leggen met de verkopende partij.

Schone lei

Ondanks dat de kaarten voor de feesten kostbaar zijn en de terugbetaling per persoon dus in de honderden euro’s loopt, uiten veel mensen hun teleurstelling op sociale media over de keuze van Mojo-events om alle kaarten terug te storten. Toen de festivalzomer vorig jaar werd gecanceld, boden veel festivals kaartkopers de keuze: óf een terugbetaling, óf je kaartje bewaren ‘voor volgend jaar’.

Dat gold ook voor Lowlands. Het overgrote deel koos destijds voor optie twee en zo kwamen er dit jaar maar 1500 van de 55.000 tickets ‘terug’ in de reguliere verkoop. Mensen hielden hun kaartje uit loyaliteit naar de organisatie en als ‘garantie’ voor een campingplek voor zomer 2021.

Normaal gesproken betekent het bemachtigen van een kaart al bloed, zweet en tranen: binnen een paar uur zijn de tickets altijd gevlogen. “Zouden we kaartenhouders dit jaar opnieuw laten kiezen hun tickets aan te houden, dan zou er bijna geen een meer overblijven voor de verkoop,” aldus Bollmann. Volgend jaar gaan alle duizenden kaarten dus weer terug in de ‘grabbelton’.

Op die manier hoopt de organisatie ‘met een schone lei te beginnen’. “Er zit voor sommige mensen anders jaren tussen het kopen van het kaartje en het daadwerkelijke event,” benadrukt Bollmann. Ondanks dat de organisatie op de hoogte is van de enorme run op de kaartjes, kiest Mojo juist om die reden voor de ‘meest eerlijke optie’: “We willen, zodra het kan, iedereen de kans geven om er weer bij te zijn.”