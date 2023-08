Weinig extra treinen, wél een spitsheffing en dure kaartjes: dit sprak NS af met het kabinet

NS mag tweemaal een extra tariefverhoging van 3,5 procent doorvoeren van het kabinet. Beeld Getty Images/iStockphoto

Er is al lange tijd veel om te doen: de nieuwe concessie voor het Hoofdrailnet (HRN). Aangezien de huidige tienjarige concessie eind 2024 afloopt, wil het kabinet het nieuwe contract uiterlijk voor het einde van dit jaar onderhands aan NS vergunnen. Dit tot ergernis van de Europese Commissie, die stelt dat het kabinet daar Europese aanbestedingsregels mee overtreedt.

Wat krijgen NS-treinreizigers en de overheid terug voor het felbegeerde alleenrecht op het bijna 5000 kilometer lange binnenlandse spoor? Het afgelopen jaar is er druk onderhandeld tussen kabinet en NS-top, maandag maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) de voorwaarden eindelijk bekend. De concessie lijkt erg gunstig voor NS uit te pakken.

1. NS raakt buitenlandse routes kwijt...

De internationale routes van Amsterdam naar Berlijn, Londen, Parijs, Frankfurt/Bazel en Wenen/Innsbruck verdwijnen uit de nieuwe concessie. NS moet met andere vervoerders gaan concurreren. Arriva, Flix en Qbuzz hebben al plannen voor treinverbindingen ingediend. NS behoudt wel het alleenrecht op de route naar Brussel.

Freek Bos, Rover: “Europese regels verhinderen dat de internationale routes in de hoofdrailconcessie blijven, het kabinet had geen andere keus.” Tegelijk wordt de soep beduidend minder heet gegeten, stelt de reizigersbelangenvereniging. “Met partners Eurostar en Deutsche Bahn kan NS treindiensten naar Berlijn en Londen blijven aanbieden. Net als bij hun concurrenten moet dat alleen wel via de ‘open toegang’-procedure. ProRail bepaalt of aanvragen worden gehonoreerd.”

2. ... maar verliest geen noordelijke treinen aan Arriva

Regionale vervoerder Arriva wil dolgraag met stop- en spitstreinen op de lijnen Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-Groningen gaan rijden. Dat gaat niet gebeuren, de routes blijven bij NS in de hoofdrailnetconcessie. Arriva’s plannen zien er weliswaar veelbelovend uit, concludeert Heijnen, maar tegelijk bestaat het risico dat de dienstverlening bij tegenvallende reizigersaantallen plots wordt versoberd of gestaakt.

Freek Bos, Rover: “Dit valt moeilijk uit te leggen aan de reiziger. Arriva heeft ambitieuze plannen ingediend om meerjarig vaker te rijden in Noord-Nederland. De dienstverlening aan reizigers verbetert daardoor substantieel, ook komen er nieuwe stations bij. Als het kabinet dan toch voor NS kiest, zorg er dan tenminste voor dat NS net als Arriva meer gaat rijden. Nu krijgt NS meer zekerheid, zonder meer te hoeven te leveren.”

3. Geen extra treinen buiten de Randstad

De dienstregeling buiten de Randstad wordt niet verbeterd en het nachtnet niet uitgebreid. Het minimumaantal treinen op stations buiten de Randstad stijgt niet, behalve op zaterdag. Dan rijden er minimaal twee treinen per uur. Volgens het kabinet ontbreekt het budget om deze wensen van de Tweede Kamer te vervullen. Er zou onder reizigers ook geen vraag naar zijn, claimt Heijnen.

Freek Bos, Rover: “Vanwege de personeelstekorten krijgen veel kleine stations momenteel slechts één keer per uur een trein langs. Het is raar dat het kabinet geen scherpere eisen stelt aan NS om te zorgen dat dit straks niet meer voorkomt.”

4. Wél betere verbinding naar België

NS belooft ieder uur twee intercity’s naar België te laten rijden: één extra snellere treindienst tussen Amsterdam en Brussel, plus een verbinding tussen Rotterdam naar Brussel, die meer regionaal van karakter wordt. ‘De ambitie van drie treinen per uur tussen Amsterdam en Brussel komt zo snel dichterbij,’ aldus het kabinet. Nieuw is ook de Airport Sprinter tussen Amsterdam CS en Schiphol. Die moet vanaf 2026 acht keer per uur rijden.

Freek Bos, Rover: “Het is mooi dat er meer treinen naar België gaan rijden, we zijn benieuwd hoe dit uitpakt. De verplichte reservering, waartoe NS recent vanwege de drukte besloot, moet echter verdwijnen. We zijn ook tegen grenstoeslagen. Deze treindiensten zijn eigenlijk hetzelfde als gewone binnenlandse intercity’s.”

5. Treinkaartjes worden fors duurder

NS mag tweemaal een extra tariefverhoging van 3,5 procent doorvoeren van het kabinet: op 1 januari volgend jaar en nogmaals per januari 2026. Dit terwijl de exploitatiekosten fors zijn gestegen. Zo bedongen de vakbonden vorig jaar een loonsverhoging van bijna 10 procent voor het NS-personeel.

Freek Bos, Rover: “Wij vinden dit onbegrijpelijk: NS heeft al fors kunnen besparen nu er afgelopen jaar zoveel treinen zijn geschrapt door personeelsgebrek. De dure energie raakt ze ook niet, want de energiekosten zijn langdurig vastgezet. Al met al krijgen reizigers minder aanbod voor meer geld. Wat ons betreft past daar maar één tariefverhoging bij en dat is 0 procent. Hogere tarieven jagen alleen maar nog meer mensen de trein uit.”

6. Er komt een spitsheffing

Dit is al jaren een vurige wens van NS. Nu zitten treinen in de ochtend- en avondspits namelijk vaak bomvol. Om reizigers beter te spreiden, mag NS vanaf 2026 een nieuw tariefsysteem invoeren, inclusief fors hogere prijzen in de spits. In de Volkskrant sprak topman Wouter Koolmees recent over tientallen procenten meer. Op rustige momenten worden kaartjes overigens goedkoper.

Freek Bos, Rover: “Een spitsheffing is ons inziens de verkeerde manier om reizigers te spreiden. Dat kan ook op andere manieren, zoals via de thuiswerkvergoeding. Als je het bedrag dat werknemers ontvangen op donderdagen verdubbelt en woensdag op nul zet, kom je er ook. Dat kost werkgevers bovendien niets extra.”

Hij waarschuwt dat de politiek de heffing alleen dit najaar nog kan tegenhouden. “Weliswaar moet NS daarna aan enkele voorwaarden voldoen, maar die zijn vooral procesmatig. Neem de plicht om ons en andere belanghebbenden om advies te vragen. Ik weet wel hoe dat gaat: ‘Hartelijk dank voor uw advies, maar we voeren de spitsheffing toch in.’”

7. NS hoeft niet vaker op tijd te rijden

NS-treinen moeten net zo punctueel blijven rijden als nu. Dat betekent dat 91,5 procent van de treinen binnen drie minuten van de geplande tijd moet vertrekken. Vanwege diverse grote spoorwerkzaamheden, waaronder de renovatie van Amsterdam CS en de uitrol van veiligheidssysteem ERTMS, worden de normen echter tijdelijk versoepeld.

Freek Bos, Rover: “Raar dat het kabinet dit vooraf weggeeft. Waarom dat niet achteraf doen als het NS echt niet lukt vanwege de werkzaamheden? Wij pleiten daarnaast voor regionale normen. Landelijk haalt NS de eis van 91,5 procent al jaren, ze kunnen dan slechtere routes compenseren. Rond Breda rijdt echter slechts 84,5 procent van de treinen op tijd.”

8. NS krijgt miljard euro ‘cadeau’

Het is een van de beste punten voor NS. Momenteel moeten de spoorwegen 86 miljoen euro per jaar betalen om de treinen te laten rijden. Vanaf 2025 vervalt deze verplichte vergoeding. Sterker: het ministerie betaalt dan jaarlijks 13 miljoen ‘om het basisaanbod te garanderen’. De concessie is sinds de coronapandemie namelijk geen rendabel contract meer, stelt Heijnen: de reizigersaantallen zijn fors teruggevallen.

Freek Bos, Rover: “Natuurlijk heeft corona de situatie flink gewijzigd, maar 1 miljard euro over tien jaar is wel erg veel. Zeker nu de maatschappij er niet veel extra voor terugkrijgt. Zo moet het aantal zakelijke autokilometers volgens de klimaatafspraken met 8 miljard omlaag. In de concessie staan echter geen prikkels om deze mensen de trein in te krijgen. Wij missen kortom ambitie bij het kabinet.”