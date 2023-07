Weinig begrip voor verbod op vulgair dansen: ‘Iedereen mag dansen zoals ie wil, dat gaat verder niemand anders wat aan’

Terwijl de organisatie van het Rotterdamse zomercarnaval ‘het dansen van bubbling’ verbiedt, moedigt de Amsterdamse nachtclub Kanaal40 het dit weekend juist aan. ‘Het is een dansstijl, dat lijkt me per definitie onschuldig.’

“Als je zo'n statement over dat zomercarnaval ziet, blijkt maar dat er nog veel te winnen valt,” zegt Nabil Mokhtar, mede-eigenaar van nachtclub Kanaal40 in de Warmoesstraat in Amsterdam. Hij doelt op het verbod op ‘provocerende en/of vulgaire’ dansen dat is afgekondigd tijdens het Rotterdamse zomercarnaval van dit jaar. “Blijkbaar moet er nog steeds volgens een witte norm worden geleefd, terwijl juist dit een feest is dat voortkomt uit de zwarte cultuur.”

Er mag in Rotterdam dit jaar dus niet ‘geschuurd’ worden, zoals dansen op bubbling vaak ook wel omschreven wordt. ‘Droogneuken’, wat voorzitter Karel Willems vorig jaar twee groepen had zien doen, is verboden, legde hij uit in de Volkskrant.

Later voegde hij daar nog wel aan toe dat hij het woord bubbling wellicht te lichtvoetig had gebruikt. Tegen het AD zei hij geen kenner te zijn. “Blijkbaar heb je vele vormen van bubbling. Natuurlijk Mag je dansen zoals je wilt, zolang het maar fatsoenlijk blijft.”

Maar toen was het kwaad al geschied.

Culturele uiting

Als reactie op het verbieden van bubbling wil de Amsterdamse nachtclub Kanaal40 juist dat er zo veel mogelijk gebubbeld wordt tijdens zijn eigen al eerder aangekondigde versie van het zomercarnaval: Carnival Night.

“Wij moedigen het juist aan om te bubblen,” zegt Mokhtar. “Het is een dansstijl, dat lijkt me per definitie onschuldig. Iedereen mag dansen zoals ie wil, dat gaat verder niemand anders wat aan. Zodra je het gaat seksualiseren, wordt het pas seksueel. Maar wanneer je de context van het feest en van de dans begrijpt, snap je dat het een culturele uiting is.”

Omroep Zwart was vrijdagmiddag ook kritisch op het verbod. Het past volgens de omroep niet bij bubbling, dat als kunstvorm gezien dient te worden. De omroep schrijft op zijn. website dat vulgair volgen het woordenboek Dikke Van Dale ook ordinair, grof of plat betekent. Volgens de om roep is dat een zeer negatieve classificering die met een westerse lens als een wapen werd gericht op het Caribische bubbling. ‘Bubbling is kunst. Bubbling is cultuur. Bubbling is expressie. Zoiets moois verdient het niet om vulgair genoemd te worden.’

Ambivalente gevoelens

Volgens Gabrielle Klein, bijzonder hoogleraar Ballet en Dans aan de Universiteit van Amsterdam, hebben veel dansen te maken met ‘verlangen, lust, eisen, seksualiteit en erotiek’. “Dansen hebben altijd ambivalente gevoelens opgeroepen,” zegt Klein. “Voor sommigen betekenen ze vrijheid en overtreding van conventies en fysieke borderline-ervaring, voor anderen zijn ze wild, gevaarlijk en aanvallend op de morele orde.”

Ongemakkelijke gevoelens bij bepaalde soorten dans zijn in Europa van alle tijd, zegt Klein. “De Sint-Vitusdansen aan het einde van de Middeleeuwen, de tango in Parijs rond de eeuwwisseling die als erotisch werd beschouwd, de Charleston van de roaring twenties die als verdorven werd gezien, de seksueel geladen rock-’n-roll van ‘Elvis the Pelvis’, de swinging sixties, de discokoorts van de jaren zeventig en de techparades van de jaren negentig.”

Stuk voor stuk waren dat dansen en daarbij behorende (sub)culturen die door oudere generaties bekritiseerd werden.

Bubbling, dat eind jaren tachtig opkwam in Nederland en tot vroeg in het millennium populair was, vindt juist nu langzaam weer zijn weg terug naar de dansvloer via vooral technofeesten. De 31-jarige Haagse producer en DJ Guillermo Schuurman, draaiend onder de naam De Schuurman, heeft daarvoor gezorgd. Hij draaide ondere ander andere met bubbling in de populaire technoclub Berghain in Berlijn.

Niets opmerkelijks

Dat juist de organisatie van het Rotterdamse zomerfestival het verbiedt, vindt hij ‘tegenstrijdig’. “We proberen te vechten voor vrijheid en expressie,” zegt hij. “En zomercarnaval is daar een goed voorbeeld van. Cultureel gezien is dit niet iets waar iemand van opkijkt: sensueel dansen op bubblingmuziek.”

Schuurman kan zich niet voorstellen dat mensen aanstoot kunnen nemen aan bubblen of schuren. “Het is raar om dat te denken. En carnaval is daarbij iets Carabisch, het is niet van Nederland,” zegt hij.

“De Carabische cultuur heeft de bubbling uitgevonden, maar er is geen cultuur die bubbling niet omarmt,” zegt Schuurman. “Ik hoor het overal. De grootste dj’s gebruiken samples uit bubblingmuziek.”

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de tech-sector. Tips kan je sturen naar j.roele@parool.nl.