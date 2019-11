‘Weigering terugkeer IS-vrouwen en kinderen onrechtmatig’

Kamp al-Hol in Syrië. Beeld AFP

Op deze manier worden volgens de advocaten fundamentele mensenrechten geschonden, zoals het recht op leven en op veilig.

De landsadvocaat zei dat onderdanen altijd mogen terugkeren, maar dat de Staat geen rechtsmacht heeft in Syrië en ze om meerdere redenen niet actief terughaalt.

Maar vooral als het gaat om kinderen, moet de Staat extra bijzetten om hun rechten en belangen te beschermen, vinden de advocaten. Ze wijzen erop dat buurlanden als België en Duitsland al wel overstag gingen. De meeste kinderen van de Nederlandse IS-vrouwen zijn onder de zes jaar en vormen dus geen veiligheidsgevaar. Het risico wordt volgens de advocaten juist groter als ze langer blootstaan aan ontberingen, trauma’s en extremistisch gedachtengoed.

Winter in aantocht

Omdat de levensomstandigheden in de twee kampen in Noord-Syrië erg slecht en gevaarlijk zijn en omdat de winter eraan komt, eisen de advocaten dat de Staat binnen twee weken de terugkeer van de betrokkenen regelt of daartoe alle inspanningen of voorbereidingen treft. Zo zou Nederland een Amerikaans aanbod om hulp bij de terugkeer, kunnen aanvaarden.

De advocaten vinden dat het verweer van de Staat dat het gebied te onveilig is om de betrokkenen op te halen, niet klopt. Andere Nederlanders, zoals journalisten en advocaten, hebben de kampen recentelijk bezocht. Bovendien is het daar nu redelijk rustig, omdat er een staakt-het-vuren is afgesproken tussen de Koerden en de Turken.

De landsadvocaat betreurt de situatie van met name de kinderen, maar stelt dat het kabinet en parlement hun eigen politieke keuze mogen maken. Hij wees erop dat de vrouwen bewust naar Syrië zijn gegaan, ondanks maatregelen van de overheid om hun uitreis te voorkomen, en er lang zijn gebleven.