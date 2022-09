Weglopen bij Baudet was spontaan, maar in kabinet was besloten: er is een grens

Minister Sigrid Kaag staat op en loopt weg uit de Algemene Politieke Beschouwingen nadat Thierry Baudet (Forum) naar haar uithaalt. Direct hierop volgt de rest van het kabinet. Beeld Sem van der Wal/ANP

“Het is genoeg. Ik ga hier niet meer naar luisteren,” fluisterde minister van Financiën Sigrid Kaag woensdagavond tegen premier Mark Rutte. “Ik sta op.”

Thierry Baudet had op dat moment in het debat over de miljoenennota volgens haar de suggestie gewekt dat Kaag een spion zou kunnen zijn. Hij memoreerde dat de D66-vicepremier studeerde aan het St. Antony’s College in Oxford. Volgens Baudet ‘weet iedereen’ dat dit een universiteit is waar spionnen ‘worden gerekruteerd’.

Eén voor één stapten daarop kabinetsleden op en verlieten de zaal, een unicum. Opvallend genoeg waren staatssecretarissen Eric van der Burg (VVD, Asiel) en Marnix van Rij (CDA, Belastingen) Kaag nog voor. De twee stootten elkaar al eerder aan tijdens de speech van Baudet. “Vanwege zijn nonsens over Rusland,” zegt Van Rij.

Baudet prees Poetin als voorbeeld van een ‘mannelijke leider’ tegenover ‘verwijfde, niet zelden seksueel deviante politici van het Westen’. Van Rij: “Voor mij was dat de druppel.” Een knikje naar Van der Burg die ook op de achterste rij van het vak Kabinet zat, was genoeg. Daarop pakten de twee hun spullen. “Ik dacht niet na over de staatsrechtelijke verhoudingen of iets dergelijks. Ik wilde gewoon een streep in het zand zetten. Toen zag ik Sigrid ook opstaan.”

Signaal

Dat ze een ‘signaal’ zou afgeven bij een aanval op haar, had Kaag zich twee weken geleden al voorgenomen, vertellen haar naaste medewerkers. Kort voor een verder weinig nieuwswaardig commissiedebat, in een van de kleine bijzalen van het Kamergebouw, had ze al besloten: ik ga Forum tegengas geven. Zeker nu zij en haar gezin sinds juni van dit jaar extra worden beveiligd. Pal voor hun woning staat een politiepost, beveiligingsmaatregelen zijn opgeschroefd.

Tegen collega’s beklaagde Kaag zich erover dat Forum ‘een klimaat’ schept voor bedreigingen. Het is een ‘proces’ dat zich verergert. En Kaag was kop van Jut. Forum noemt haar op al zijn platforms hét uithangbordje van het World Economic Forum. Dat WEF is volgens de partij geen denktank, maar een schaduwregering die de bevolking wil onderwerpen, met Kaag als een van de marionetten. In die lijn sprak de partij ook van ‘tribunalen’ en dat corona een ‘voorwendsel’ was om een ‘nieuwe wereldorde te creëren’. Maar altijd onder het mom: ik stel alleen maar vragen.

In het commissiedebat, twee weken geleden, haalde Kaag daarom uit naar FvD’er Pepijn van Houwelingen. Ze stelde Forum voor het eerst openlijk verantwoordelijk voor bedreigingen aan haar adres. De partij ‘jaagt die aan’. “Ik trek hier een streep.”

Fakkel

Lang deed ze dat niet. Toen in januari 2021 een man met een brandende fakkel voor haar huis was opgedoken – die zich ook beklaagde over het WEF – hield Kaag zich nog op de vlakte. Alleen minister Hugo de Jonge had een verband gelegd tussen de man en de ‘giftige woorden’ van Forum. De Jonge was daarna bij een debat al eens met zijn rug naar Baudet gaan zitten.

Bij Kaag rijpte pas de afgelopen maanden de gedachte dat het ‘klimaat dat wordt geschapen voor bedreigingen moet worden gestopt’, vertelde ze medewerkers.

Tot dat besluit waren fractieleiders van de coalitie al maanden eerder gekomen, al tijdens de formatie. In een van de sessies stonden ‘Forum en hun nepnieuws’ centraal, toen rond corona. Met de vraag: gaan we meer tegengas geven? Ja, besloten Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA), Carola Schouten (CU) en Sophie Hermans (VVD). In de maanden erna interrumpeerden ze inderdaad geregeld FvD’ers. En vorige week zei D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma nog in een rechtszaak, nadat hij met de dood was bedreigd: “Voor mij is duidelijk door wie verdachte zich heeft laten inspireren.”

Kaag legt die link nu ook direct. “En er zijn grenzen. Ook voor mijn man en kinderen is die bereikt, ook wat betreft de angst dat er iets met hun moeder gebeurt.” Baudet zelf bleef gisteren weg bij het debat, volgens zijn woordvoerder omdat zijn vrouw ging bevallen. Wel schoof hij – terwijl het debat gaande was – aan in de Haagse tv-studio van Ongehoord Nieuws.