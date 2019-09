Weggestuurde architect Binnenhof afgekocht voor 2,7 miljoen

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het Binnenhof. Beeld ANP

Architect Van Loon werd door Tweede Kamerleden van ‘grootheidswaanzin’ beticht vanwege haar verbouwplannen. Zo wilde zij een tropische kantoortuin inrichten en vergaderzalen verplaatsen. Ook moest de historische werkkamer van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib wijken. De renovatie van het hele Binnenhof, die volgend jaar moet beginnen, kost een half miljard euro. De Tweede Kamer wilde al een tijdje van Van Loon af, maar haar contract was goed dichtgetimmerd.



De afgelopen maanden heeft de landsadvocaat een deal uitonderhandeld met Van Loon, die partner is bij het beroemde Rotterdamse architectenbureau OMA van Rem Koolhaas. In de deal is afgesproken dat Van Loon stopt met de renovatie van het Binnenhof en dat ze 2,7 miljoen euro meekrijgt. Het gaat daarbij om een samengesteld bedrag voor geleverde diensten én geld dat ze nu zal mislopen.

Pi de Bruijn

Door de vertrekpremie voor Van Loon is de weg vrij voor architect Pi de Bruijn. De Tweede Kamer wilde al langer dat hij de renovatie zou overnemen van Van Loon. De Bruijn tekende in 1992 voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer.



De afgelopen maanden probeerde Knops nog een oplossing te vinden waarbij Van Loon en De Bruijn zouden samenwerken. In dat geval zou het contract van Van Loon niet te hoeven worden afgekocht. Maar dat bleek niet mogelijk, omdat de twee heel verschillend denken over de renovatieplannen. Twee kapiteins op één schip is een ‘onwenselijke situatie’, meldde Kamervoorzitter Arib begin april al.



Dinsdag later op de dag informeert Knops de Tweede Kamer over de kwestie.