Wegen in meerdere provincies dicht door acties op en rond A7afvaldumping

Boeren hebben woensdagochtend op- en afritten van snelwegen geblokkeerd door hooibalen in brand te steken, zoals bij Enter langs de A1. Beeld GinoPress

Nabij Medemblik in de provincie Noord-Holland zijn hooibalen in de fik gezet. Rijkswaterstaat heeft de weg daar afgezet op last van de brandweer.

Bij Midwolde zijn onder meer autobanden op de weg gedumpt. Hierdoor vond rond 02.45 uur een aanrijding plaats. Bij Frieschepalen vond rond 03.45 uur eveneens een ongeluk plaats. De weg wordt tussen Groningen en Drachten afgesloten.

De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor het dumpen van het afval en vraagt weggebruikers hun rijgedrag aan te passen. “Er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties”, aldus de politie op Twitter. Rijkswaterstaat gaat de weg vrijmaken.

Op de A2 bij Breukelen werd woensdagavond brand gesticht. In de berm liggen brandende hooibalen. Uit voorzorg heeft Rijkswaterstaat twee rijbanen afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat de brandweer vanwege het droge zomerweer geen risico neemt met de brand en het blussen daardoor langer kan duren.

Het is de zoveelste melding van brandstichting en afvaldumping op Nederlandse snelwegen woensdag. Het ging eerder op de dag vooral om acties in de driehoek Barneveld, Zwolle en Hengelo. Boeren stonden er met tractoren bij op- en afritten van de snelweg.

Artikel gaat verder onder de tweet.

🚒 | Op de #A2 bij Breukelen staan hooibalen in brand. Omdat de berm en omliggend groen momenteel erg droog zijn neemt de brandweer geen enkel risico en kan het blussen langer gaan duren. Richting Amsterdam zijn twee rijstroken dicht. pic.twitter.com/zquhO20BtM — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 27 juli 2022

Bedreigingen

De A1 bij het Overijsselse Voorst is waarschijnlijk ook op donderdagochtend dicht in de richting van Amersfoort vanwege afval dat daar woensdag uit protest gedumpt is door boeren. Rijkswaterstaat liet rond 22.00 uur weten dat het nog niet gelukt is een aannemer te vinden om het afval op te ruimen. Aannemers die dat in eerste instantie zouden doen, trokken zich terug na bedreigingen. Er ligt onder meer asbest op de weg dat door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd moet worden, zegt een woordvoerder.

Door wie de bedreigingen werden geuit en hoe, is niet duidelijk. Volgens NOS werden aannemers uitgemaakt voor ‘NSB’er’ en kreeg een medewerker van een bedrijf een doodsbedreiging.

Boerenacties door het hele land

Verder stonden er woensdag boze agrariërs langs de A1 bij Bathmen, de A30 bij Ede, de A35 bij Hengelo, de A50 bij Apeldoorn en de A12 bij Bunnik, Maarsbergen en Veenendaal-West, wat voor lange files zorgde. Op de A50 richting Arnhem had het verkeer de meeste last van de acties. Er was bijna een uur oponthoud.

Er was woensdagmiddag nog niemand gearresteerd. Eerder op de dag zei de politie dat het ‘lastig’ wordt de brandstichters te achterhalen.

Artikel gaat verder onder de tweet.

⛔️ | In verband met asbestsanering is de #A1 richting Amersfoort dicht tussen Voorst en knp. Beekbergen. De andere kant op zijn twee rijstroken afgesloten. Dit kan tot na de avondspits gaan duren. Moet je zometeen die kant op? Check dan voor vertrek https://t.co/AkieH72Pmg. pic.twitter.com/gR206Ivg9R — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 27 juli 2022

Boerenacties

BBB-leider Caroline van der Plas heeft begrip voor de ‘emoties’ van de boeren, maar keurt de brandstichtingen en mestdumps op snelwegen wel af: “Ik sta achter demonstraties zolang ze binnen de kaders van de wet vallen,” meldt het Kamerlid. “Dus langs de snelweg staan is geen probleem. Maar als er mest op de weg gestort wordt en er bermen in de fik gestoken worden, dan komt de veiligheid van anderen in het geding en roep ik op: stop daarmee.”

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat de boerenacties rond verschillende snelwegen te ver gaan. Het ministerie heeft moeite met manier waarop de boeren hun boosheid kracht bij zetten. “Protesteren mag, maar binnen de grenzen van de wet. Dat is dit niet. Dit is ook niet de manier om met elkaar verder te komen,” laat een woordvoerder weten.

Het ministerie meent dat de boeren beter om de gesprekstafel kunnen komen. Vertegenwoordigers van boeren hebben dinsdag nog een uitnodiging gekregen van Johan Remkes, die moet bemiddelen tussen de overheid en de boeren, merkt de woordvoerder op. “Kom daar op gesprek, dat is de plek om zorgen, ideeën en suggesties te delen en met elkaar verder te komen.”

‘Houd je aan de regels’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is ook kritisch. “Demonstreer, voer actie, spreek je uit, maar hou het rustig, houd je aan de regels en de wetten die gelden,” klinkt het in een reactie. Het blokkeren van wegen hoort daar volgens de justitiewoordvoerder niet bij. “Dit kan ernstige gevolgen hebben. Dan heeft de politie geen keuze dan waar mogelijk in te grijpen, desnoods achteraf.”

Land- en tuinbouworganisatie LTO wil niet ingaan op deze nieuwe acties en verwijst naar een eerder statement, waarin staat dat ‘het overgrote deel van boeren en tuinders afkeuring uitspreekt’ over de manier waarop een kleine minderheid op ‘ongepaste of zelfs onwettige wijze’ de boosheid uit. “Er zijn nu zo’n drie maanden acties en ik kan politiek commentator worden als ik er elke dag wat over moet zeggen,” voegt een LTO-woordvoerder toe. “Ik ga niet de acties van anderen uitleggen.”

‘Als je mensen boos maakt, krijg je dit’

“Als je mensen zo ontzettend boos maakt, dan krijg je dit,” zegt secretaris Sieta van Keimpema van actiegroep Farmers Defence Force over de nieuwe boerenacties. “Daar moet je niet raar van opkijken. Iedereen zou dit doen, als je van je land en uit je huis wordt gejaagd.” Ze reageert daarmee op de kritiek van wegbeheerder Rijkswaterstaat, die waarschuwt dat deze manier van actievoeren gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

“Zolang de overheid vasthoudt aan de huidige doelen, zul je dit soort toestanden krijgen,” zegt Van Keimpema over het stikstofbeleid van de overheid. “30.000 bedrijven worden daardoor geraakt. Mensen slapen niet meer, er zijn zelfmoorden onder boeren die het niet meer zien zitten,” zegt het bestuurslid van FDF. Recente cijfers over het aantal zelfdodingen onder boeren zijn niet beschikbaar.

FDF zegt zelf overigens geen rol te spelen in deze protestacties. “Lokale trekkergroepen organiseren dit soort acties zelf.” Ook voorzitter Bart Kemp van Agractie laat weten dat hij er niet van op de hoogte was.