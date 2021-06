Weg met die mondkapjes: de supermarkt en het ov kijken er reikhalzend naar uit

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Nu veel maatregelen versoepelen en er op volle kracht gevaccineerd wordt, lijkt de weerstand tegen mondkapjes in de openbare ruimte weer toe te nemen. “De laatste twee à drie weken zijn er steeds meer mensen die het nut van de mondkapjes niet meer inzien,” vertelt Pedro Peters, voorzitter van Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL). “Bijvoorbeeld omdat zij al gevaccineerd zijn.”

De mondkapjes leiden geregeld tot discussies met chauffeurs en machinisten, of gedoe tussen reizigers onderling. Een enkele keer zorgt het voor agressie . “Medewerkers worstelen daarmee. BOA’s en buschauffeurs geven vaker aan dat ze er soms maar niks meer van zeggen als iemand geen mondkapje draagt. Ze willen niet de hele dag voor schoolmeester spelen.”

Afschaffing mondkapjesplicht

Op 1 december ging de mondkapjesplicht ook voor publieke ruimten als winkels en ziekenhuizen in, nadat ze eerst werden verplicht in het ov. Een half jaar later is de kans reëel dat Nederland sneller dan verwacht stopt met de kapjes. Verschillende OMT-leden zien dat wel zien zitten, en ook in kabinetskringen ligt de optie op tafel. In plaats van na de zomer, zou de plicht mogelijk al ín de zomer afgeschaft kunnen worden.

Niet alleen in het openbaar vervoer, ook in de ziekenhuizen merken ze dat mensen zich steeds minder aantrekken van de mondkapjesplicht. Andreas Voss, lid van het Outbreak Management Team (OMT) en hoogleraar infectiepreventie in Nijmegen, zegt dat het aantal ziekenhuisbezoekers dat zich hevig verzet tegen het verplichte mondkapje aan het groeien is. “Het wordt moeilijker om de plicht te handhaven.”

Het OLVG in Amsterdam herkent dat. “Vooral op de spoedeisende hulp ontstaan er de laatste tijd vaker problemen rond het dragen van een mondkapje,” zegt een woordvoerder. “Mensen hebben er minder begrip voor, nu buiten alles losser wordt. ‘Ik ben toch al twee keer gevaccineerd?’ horen we vaak. Maar de mondkapjes zijn nog steeds belangrijk. We hebben dan wel minder coronapatiënten, er liggen in een ziekenhuis altijd mensen die erg kwetsbaar zijn.” De woordvoerder geeft aan dat de plicht weleens tot agressie leidt. “Maar voor een spoedeisende hulp in het centrum van Amsterdam is agressie niets geks. Dat gebeurt helaas vaker.”

‘Hoe sneller hoe beter’

Ook in supermarkten valt op dat mensen soepeler omgaan met de maatregelen, zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Voor problemen zorgt dat niet – de supermarktmedewerkers kunnen vooral zelf niet wachten totdat ze het ding niet meer acht uur per dag hoeven te dragen.

“Vooral nu het steeds warmer wordt, is het vervelend om zo’n kapje de hele dag op te hebben. Zolang het nog nodig is, blijven we ze natuurlijk dragen. Maar we kijken uit naar het moment dat de plicht verdwijnt. Hoe sneller hoe beter.”

Ook OV-NL-voorzitter Peters kijkt uit naar reizen zonder coronamaatregelen, maar wil niet te hard van stapel lopen. “Het is niet voor niks dat de mondkapjesplicht het eerste gold in het ov. In trams, bussen en treinen is 1,5 meter afstand houden vaak onmogelijk. Helemaal nu het normale leven op gang komt, en het dus ook weer drukker wordt.”