Weg met de lockdown of toch nog even doorbijten? Dit zijn de voors en tegens

In een reeks steden en dorpen gaan winkeliers zaterdag gewoon open, ongeacht wat het kabinet vrijdag ook beslist. Beeld Sem van der Wal/ANP

Vóór versoepelingen: kappen met die lockdown, we zijn het braafste jongetje van de klas

Nederland is in lockdown sinds 20 december! Dat zijn vier lange weken. Voor wie het alweer vergeten is: daarvóór zaten we al in een avondlockdown. Het is genoeg geweest. Nederland is het braafste jongetje van de klas, nergens in Europa is de lockdown zo streng als hier. Als we nog langer doorgaan, gaan de ondernemers kapot, de studenten, de sportverenigingen, de samenleving.

Nederland is het zat. Zag u de volle treinen naar België om te winkelen? Zag u al die skiboxen naar Oostenrijk rijden, waar in de alpenhutten gewoon bladen vol apfelstrudel werden geserveerd? De lokale ondernemer pikt het niet meer. In een reeks steden en dorpen gaan winkeliers zaterdag gewoon open, ongeacht wat het kabinet vrijdag ook beslist.

En hij kan ook weg, die lockdown. Ja, de besmettingsaantallen zijn ongekend hoog. Maar we sturen toch al twee jaar op de ziekenhuisbezetting? Die daalt al weken. Er liggen nu nog 1432 mensen met covid in het ziekenhuis, van wie 375 op de ic. Dat omikron is dan wel enorm besmettelijk, de variant maakt wel minder ziek. Kijk naar Denemarken, naar Engeland, naar Frankrijk. Recordaantallen besmettingen, maar de bezetting van de ziekenhuizen bleef onder die van de vorige pieken.

Luister naar Armand Girbes, hoogleraar intensivecare-geneeskunde. “Er is een ontkoppeling van het aantal mensen dat besmet is geraakt met het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt,” zei hij de afgelopen dagen bij verschillende media. “We krijgen een situatie waarin we zeggen: covid blijft, het is hanteerbaar en nu zullen we daar mee moeten leven.”

Luister anders naar Peter van der Voort, intensivist, hoogleraar en eerste kamerlid voor D66. ‘Ik werk in het hoger onderwijs én op een ic. Ik vind dat ik een goede afweging van belangen kan maken. Mijn persoonlijke conclusie is dat al het onderwijs open moet en open moet blijven,’ schrijft hij.

Of luister ten slotte naar Marc Van Ranst, bekendste viroloog van België. “We moeten ons niet blindstaren op het aantal besmettingen, maar meer kijken naar wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Daar zien we dat het aantal nieuwe opnames heel duidelijk oploopt, maar dat er ook veel patiënten zijn die mét Covid-19 en niet dóór Covid-19 opgenomen worden.” De epidemie ‘gaat nu de kant uit van een griep’.

Tot slot: bijna de helft van alle volwassen Nederlanders heeft een boosterprik gehad. Dat zou voor nog minder mensen in het ziekenhuis moeten zorgen. Kappen dus, met die lockdown.

Tégen (te veel) versoepelingen: voorkom een logistieke ramp

Versoepelen? De lockdown opheffen? Echt? Heeft u een beetje het nieuws gevolgd de afgelopen dagen? Besmettingsrecord na besmettingsrecord, overal in Europa!

In Nederland waren er afgelopen week 200.000 besmettingen. Als die mensen in één stad zouden wonen, zou die binnenkomen in de top-10 van steden met de meeste inwoners in Nederland. En die besmettingscijfers zijn dan nog mét een zware lockdown. Kun je nagaan wat er gebeurt als alles weer opengaat.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt dat binnen acht weken de helft van alle Europeanen besmet kan raken met de omikronvariant. Met zulke cijfers kan het niet anders dan dat de druk op de ziekenhuizen toeneemt.

Dus weg met de lockdown? Eerder nog even volhouden. Te snel versoepelen, daarbij hebben we in Nederland al vaker het deksel op de neus gekregen. Luister naar Marion Koopmans, hoogleraar virologie. “Omikron is zo besmettelijk, dat heeft het spel veranderd. We weten dat het ziekteverloop bij omikron iets gunstiger is, maar we moeten serieus rekening houden met een flinke golf opnames,” zei ze recent.

“Het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care verschilt nogal van land tot land. In de VS, waar de cijfers heel steil omhoog gaan, stijgen zowel de gewone opnames als de ic-opnames. Dat maakt het heel lastig om te zeggen: in Nederland gaan we dus dit zien.”

Luister anders naar Bert Niesters, hoogleraar Medische Microbiologie. Hij vreest een ontwrichte samenleving bij te veel versoepelingen. “Al die besmettingen en quarantaines kunnen grote impact op de logistiek van het land hebben. Schoolklassen die weer naar huis moeten, te weinig personeel in de thuiszorg, te weinig gezonde vrachtwagenchauffeurs. Er zijn al politiekorpsen die alleen nog het noodzakelijke kunnen doen vanwege het ziekteverzuim. Een collega heeft drie kinderen die achtereenvolgens besmet raakten, die hebben wekenlang in quarantaine gezeten.”

Of luister ten slotte naar Ginny Mooij, antropoloog en lid van het voormalige Red Team, de onafhankelijke corona-adviesclub. ‘Als we blijven verspreiden, dragen we bij aan het in stand houden van de pandemie. Roepen dat alles open moet, betekent: laat voortrazen, die pandemie. Wanneer gaan we dit niveau overstijgen?’ schrijft zij.

Tot slot: zó ver zijn we ook weer niet met boosteren, nog niet eens de helft van de Nederlanders heeft een derde prik gehad. Nog even volhouden dus, die lockdown.