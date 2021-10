Weesp schrapt Sintintocht vanwege coronamaatregelen

Beeld ANP

De Stichting Sinterklaas Intocht Weesp heeft ‘met pijn in het hart’ besloten de voorbereidingen te stoppen. Voorzitter Walter Aleman meldt dat de geldende coronamaatregelen het onmogelijk maken om de intocht die Weesp gewend is en waar jaarlijks duizenden bezoekers op afkomen, te realiseren.

Volgens de huidige regels geldt de intocht niet als doorstroomlocatie en dus was het voor de organisatie verplicht om QR-codes te scannen. “En dat is voor ons niet te regelen. Er zijn te veel toegangswegen en uitvalsmogelijkheden,” zegt Aleman. “We hadden dit natuurlijk graag anders gezien. Je bouwt niet alles op om het nu voor het tweede jaar af te zeggen.”

Worsteling

De gemeente Weesp laat weten dat op een doorstroomlocatie bezoekers niet langer dan een kwartier op een plek mogen blijven en dat scannen van QR-codes alleen kan wanneer het gebied hermetisch is afgesloten. “En dat laatste is in de binnenstad van Weesp praktisch onuitvoerbaar,” aldus een woordvoerder. “Natuurlijk is het super jammer voor alle kinderen en ouders in Weesp dat het opnieuw niet gaat lukken, maar we hebben het comité laten weten dat we begrip hebben voor deze beslissing.”

Veel buurgemeenten van Amsterdam worstelen overigens met de doorgang van de intocht vanwege de coronamaatregelen. Amstelveen heeft gekozen voor een korte intocht van 200 meter met aansluitend een programma op een afgezet terrein. Voor Aleman was een afgeslankte versie geen optie: “Of we doen het met alles erop en eraan, of we doen het niet,” zei hij twee weken geleden.

Het verschil per gemeente noemt de voorzitter ‘heel bijzonder’. “Het lijkt dat iedere burgemeester zelf mag kiezen. Het is onduidelijk wat wel en niet mag.”