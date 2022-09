Weerwind: strenger regime voor zwaarste criminelen in de EBI

Exterieur van de extra beveiligde inrichting (EBI). Beeld ANP / ANP

Gedetineerden mogen onder meer minder bellen, minder bezoek ontvangen en minder onderling contact hebben. Dit geldt voor iedereen die wordt verdacht van het voortzetten van crimineel handelen tijdens detentie. Ook komt er visueel toezicht bij gesprekken met hun advocaten.

Zo wil de minister tegengaan dat deze gedetineerden, onder wie Willem Holleeder, Ridouan Taghi en Richard R. (‘Rico de Chileen’), hun contacten houden met de buitenwereld en zo hun criminele activiteiten kunnen voortzetten. Weerwind schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Onlangs schreef De Telegraaf dat Ridouan Taghi en Mohammed B. elkaar vanuit de gevangenis brieven schreven. Mogelijk bespraken ze daarin het plegen van een aanslag op premier Mark Rutte en prinses Amalia. Taghi ontkent de beschuldigingen.

Weerwind schrijft dat georganiseerde criminaliteit zich steeds vaker richt op de ‘hoeders van de democratische rechtsstaat’, zoals politici, rechters, journalisten, advocaten, politiemensen en officieren van justitie. “Recente ontwikkelingen laten zien dat het huidige wet- en regelgevend kader tekort schiet en dat er meer nodig is.” Volgens hem is het ‘kwetsbaar’ dat nu vaak eerst een incident nodig is, voordat maatregelen mogelijk zijn.

De minister liet na de berichtgeving door De Telegraaf al in een reactie weten te werken aan aangescherpte wetgeving. In algemene zin zei hij toen al dat het juridisch mogelijk was om de mogelijkheden tot contact van een gevangene te beperken. Verder zei hij dat ‘geen maatregel geschuwd wordt’ in de bestrijding van georganiseerde misdaad. Eerder kon de directeur van een instelling het regime voor deze gedetineerden aanscherpen, met deze maatregel ligt de bevoegdheid bij de minister. Weerwind schrijft dat deze nieuwe maatregelen ‘omwille van de veiligheid van de directeur en medewerkers van de EBI zijn genomen’.

‘Schending van mensenrechten’

Inez Weski, advocaat van Ridouan Taghi, laat in een reactie weten dat de aanscherping van de wet volgens haar ‘zonder meer in strijd is met internationale verdragen’. “Het lijkt alsof Nederland zich binnenkort zal moeten melden als zoveelste EU-land dat de rechtsstaat in het stof achterlaat in het licht van de opruiende meute aan de poort,” aldus de advocaat.

Geertjan van Oosten, interim-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, is niet blij met de aangekondigde maatregelen. Vooral op de invoering van visueel toezicht is hij kritisch. “Het recht op vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt is een mensenrecht. Dit voorgestelde toezicht is een schending hiervan. Dat is dus problematisch en een slechte zaak.” Van Oosten stelt dat het incident met Youssef Taghi, advocaat en neef van Ridouan die ervan wordt beschuldigd communicatie tussen Ridouan en de buitenwereld in stand te houden, geen aanleiding moet zijn voor zo’n ingrijpende algemene maatregel.

