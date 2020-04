Weeronline: warmste Koningsdag ooit

Beeld ANP

Voor een record moet het kwik in De Bilt stijgen tot 17,7 graden. Waarschijnlijk gaat dat wel lukken: Weeronline verwacht bij het meetstation een maximale temperatuur van rond de 20 graden.

Ook in de rest van het land wordt het relatief warm, met temperaturen tussen de 15 en 22 graden. Daarbij schijnt de zon flink en blijft het droog.

De dagen ervoor, tijdens het weekend, is het weerbeeld lenteachtig. Zaterdag is het aanvankelijk bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door. Wel is het ietwat fris, met 12 tot 14 graden in het noorden en westen, tot 17 landinwaarts. Zondag wordt het nog net iets warmer.

Na Koningsdag neemt de kans op buien toe en ligt de temperatuur iets lager, zo tussen de 14 en 17 graden.