Weeronline voorziet koudere november dan normaal

Beeld ANP

Regen, bewolking en wind zijn niks nieuws in november, maar vaker dan voorgaande jaren zal er een noord- of noordwestelijke wind opsteken. Hierbij wordt koude lucht vanaf het noorden van de Atlantische Oceaan naar Nederland geblazen. Daardoor zullen regengebieden ons vaker bereiken en valt de temperatuur lager uit.

Normaal gesproken is het begin november zo’n 11 à 12 graden, eind november ligt die tussen 7 en 9 graden. Dit jaar lijkt dat een paar graden onder normaal uit te komen met 5 tot 8 graden aan het begin van de maand en 2 tot 4 graden eind november.

“Vaak zijn de koudste novemberdagen dagen waarop het de hele dag mistig is na een koude nacht. Het kan dan zelfs de hele dag blijven vriezen. Dit jaar verwachten we dat het niet of nauwelijks tot dat soort dagen komt,” zegt Yannick Damen, meteoroloog bij Weeronline.