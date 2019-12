Weeronline: deze week eerste storm van het seizoen

Beeld ANP

In de kustgebieden kunnen zware windstoten met snelheden van 100 kilometer per uur voorkomen. Het weerbureau verwacht windkracht 9.

Ook maandag is het al onstuimig. Aan zee komen windstoten voor tot 80 kilometer per uur, met in Zeeland zelfs kans op windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur. Ook dinsdagavond zijn zware windstoten mogelijk, vooral in het noordwestelijk kustgebied en op de Wadden. Woensdag wordt een dag met winder wind.

Afgelopen weekeinde had Nederland al te maken met onstuimig weer. Vooral zondagochtend, maar ook ‘s avonds, viel veel regen. Een van de oorzaken van de regenval was de stormlaag Atiyah, die over het noordwesten van Europa trekt.