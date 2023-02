Weer woonprotest met mars door Kalverstraat in Amsterdam: ‘Situatie niets verbeterd’

Demonstranten protesteren tegen de problemen op de woningmarkt en eisen hervormingen tijdens het Woonprotest in het Westerpark. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Ook in onder meer Utrecht, Den Haag, Arnhem, Leiden en Rotterdam waren er demonstraties tegen het woningtekort. De organisatie van het komende woonprotest concludeert dat sinds deze eerste golf van demonstraties ‘door het hele land niets wezenlijk is verbeterd aan de woonsituatie van miljoenen Nederlanders’.

De organisatie stelt dat er jaarlijks nog steeds duizenden huisuitzettingen plaatsvinden, het aantal dakloze mensen niet is afgenomen, de beschikbaarheid van sociale huurwoningen niet is toegenomen en miljoenen mensen nog iedere dag leven met de gevolgen van de veel te dure, tijdelijke contracten in de vrije sector. “Het gevolg van beleid dat structureel en doelbewust is ingericht op het spekken van rijke vastgoedbezitters en verhuurders, ten koste van het woonrecht van burgers,” aldus de organisatie.

Symbolische locatie

Na een demonstratie om 13.00 uur die de organisatie wil houden op de Dam, moet volgende week zondag een zogenoemde mars tegen leegstand door de Kalverstraat richting het Amsterdamse stadhuis volgen. “De drukke Kalverstraat is een symbolische locatie, omdat daar, midden in het stadscentrum, duizenden vierkante meters aan bewoonbare ruimte leeg staan voor de winsten van grote internationale retailbedrijven en vastgoedbeleggers,” aldus Melissa Koutouzis, een van de organisatoren. Begin dit jaar stonden in Amsterdam 19.000 woningen en 630 kantoren leeg.

Na het protest moeten meer acties volgen, zegt woordvoerder Sander van der Kraan. “Ook in vormen die verstorend zijn. Zo voeren we de druk op. Want: wie niet horen wil, moet voelen. De overheid mag niet blijven wegkomen met de verwaarlozing van burgers en hun rechten.”

Eerder deze week kondigde de Amsterdamse wethouder Zita Pels nieuwe maatregelen aan om de woningnood in de stad op te lossen tegen 2040. Woningdelen wordt makkelijker gemaakt en ouderen en gezinnen met een groot huis moeten worden verleid te verhuizen naar een kleinere woning. Ook wil ze de verkoop van sociale huurwoningen zoveel mogelijk stoppen.

