Weer vijf Nederlanders met wapens opgepakt in Antwerpen

Het is de tweede keer deze week dat er in Antwerpen gewapende Nederlanders worden gearresteerd. Beeld ANP / ANP

De vijf Nederlandse mannen zaten in een auto toen ze in de buurt van de Deken De Winterstraat door de politie werden tegengehouden. In de straat werden al verschillende keren aanslagen gepleegd. Er werd in de auto minstens één ‘oorlogswapen’ aangetroffen, meldt onder meer de krant de Gazet van Antwerpen. In de straat woont een al eerder belaagde man die in een vete met andere onderwereldfiguren verwikkeld zou zijn.

Wat ze exact van plan waren is nog onduidelijk. Het Belgische Openbaar Ministerie wil de arrestatie in stadsdeel Berchem nog niet bevestigen. Later donderdag denkt het meer te kunnen zeggen.

Mogelijke aanslag

Het is de tweede keer deze week dat er in Antwerpen gewapende Nederlanders worden gearresteerd. Dinsdagochtend vroeg werden vier Amsterdammers opgepakt in een auto met daarin een vuurwapen, munitie en mogelijke benodigdheden voor brandbommen.

Het viertal werd gevonden in de buurt van een eethuisje van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik, dat al eens eerder doelwit was. De broer van Ben Saddik, die is verwikkeld in een aantal drugsonderzoeken, zou ruzie hebben met opdrachtgevers die hem ervan verdenken een (deel van een) drugslading te hebben gestolen. Mogelijk waren de mannen een aanslag aan het voorbereiden, schreef de Vlaamse krant HLN eerder deze week.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: