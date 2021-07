Weer stijgt het aantal besmettingen, viroloog Koopmans: ‘denk na over festivals’

Beeld ANP

Dat het aantal infecties weer wat zou toenemen na de juni-versoepelingen verbaast viroloog noch minister. Maar dat het coronavirus de laatste dagen zo flink in de lift zit, is toch een signaal om ‘waakzaam en alert’ te zijn, vinden betrokkenen.

Afgelopen weekeinde turfde het RIVM ruim duizend dagelijkse besmettingen, dik dubbel zoveel als een week eerder. En zo klimt de coronacurve weer omhoog, met vooral onder jongeren veel besmettingen. “We moeten het nog analyseren, maar de stijging komt sneller dan gehoopt en verwacht”, zegt een Haagse ingewijde.

Dinsdag komt het corona-kernteam van het kabinet samen, het is niet de verwachting dat er acuut extra restricties komen om de besmettingsboog plat te slaan, stelt deze bron. De druk op de zorg is beperkt, met in totaal 225 opgenomen patiënten (waarvan zondag voor het eerst minder dan honderd covidpatiënten op de ic).

Met de snel oprukkende Deltavariant - naar schatting nu goed voor de helft van alle infecties - komt de Nederlandse corona-aanpak in een nieuwe fase. Tegenover het virus staat een stevig schild van gevaccineerden, met inmiddels ruim zestien miljoen gezette prikken. Van de volwassenen heeft meer dan 70 procent de eerste inenting gehad, bijna 45 procent is volledig gevaccineerd. Ondertussen worden ook de jongeren uitgenodigd voor een prik.

En tot dusver lijken bestaande vaccins nog altijd een goede bescherming te bieden tegen ernstige ziekte en sterfte door de nieuwe variant. Een Schotse studie concludeert dat volledige vaccinatie zo’n 60 procent (bij AstraZeneca) tot 79 procent (Pfizer) beschermt tegen ernstige ziekte (opname en/of sterfte) door de Deltavariant.

Voorwaarde is dan wel volledige vaccinatie, weet viroloog Marion Koopmans (WHO en Erasmus MC). “Het is dus een beetje een race tussen het virus en de vaccinatie-immuniteit. We zien meer en meer clusters. Dat past bij heropening en lossere omgang met de regels. Maar dan moeten die voorzorgsmaatregelen wel nageleefd worden, zoals met een negatieve test- of een vaccinbewijs.”

Bij de discotheek in Enschede -een ‘superspread-event’ met inmiddels 165 besmettingen- gingen verhalen rond over gesjoemel met QR-bewijzen tijdens de eerste openingsavond. “Als dat klopt, is er geen houden meer aan”, zegt Koopmans. “Jongeren moeten zelf ook nadenken. Als dat vaker voorkomt, en als we hard doorstijgen de komende tijd, moet je serieus nadenken over al die festivals ook. Al is het land ook te klein als je dat roept.”

Koopmans vindt het daarbij ‘niet verstandig’ dat Nederland iedereen direct na de Janssen-prik ‘op groen’ zet en toegang geeft tot anderhalvemetervrije feestjes, zoals het kabinet besloten heeft. “Het duurt gewoon altijd even tot je beschermd bent. Het is een risico-afweging. Maar als dit een van de oorzaken van de toename is, moet je dat volgens mij heroverwegen. Dat is vervelend, maar nog vervelender is het als we straks veel meer versoepelingen moeten terugschroeven.”

In ziekenhuizen is het nog altijd relatief rustig. Zij zien nu gemiddeld circa tien nieuwe coronapatiënten per dag binnenkomen. Maar dit kan nog toenemen als het virus van jongere groepen overspringt naar nog niet volledig ingeënte ouderen, waarschuwt Koopmans. “Er is toch ook een aanzienlijke groep niet volledig gevaccineerd. De reproductiewaarde van de Deltavariant ligt nu boven de één. Dus als dit zo doorzet, gaan we ook een toename van ziekenhuisopnames zien, maar wel veel minder direct dan in de fase zonder vaccinaties.”

Het is reden dat het kabinet ‘waakzaamheid’ predikt, zoals demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vrijdag na afloop van de ministerraad deed. “Tegen iedereen die denkt: het virus is weg, we zijn ‘off the hook’ zeg ik: zeker niet, we moeten waakzaam blijven.”

Mocht het in een regio onverhoopt explosief toenemen, dan moet dat vuurtje ‘zoveel mogelijk lokaal’ uitgetrapt worden, bijvoorbeeld door sluiting van een discotheek of kroeg. “En als het in een bepaalde gemeente plots stijgt, kun je er ook met de spuitbus op af. We hebben het testen, traceren en isoleren, maar nu ook het vaccineren.” Viroloog Koopmans pleit voor behoedzaamheid: “Ik zou het allemaal liever wat beheerster zien. Het toch een beetje een experiment zo.”